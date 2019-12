Camila Cabello se disculpa por comentarios

La cantante Camila Cabello sorprendió ayer a sus seguidores de Instagram al emitir una disculpa pública por el lenguaje y comportamiento racistas que empleó en el pasado.

La artista de 22 años, alcanzó la fama internacional cuando se unió al grupo Fifth Harmony, por lo que impresionó el anuncio de su salida de la banda, pues las cosas entre sus compañeras se habían tornado difíciles.

Tiempo después, se filtraron unas conversaciones que Cabello mantuvo con una supuesta amiga, en las cuales Camila utilizaba adjetivos ofensivos y racistas para dirigirse a sus excompañeras de Fifth Harmony.

A pesar de que las publicaciones son antiguas, volvieron a circular el 17 de diciembre en redes sociales, por lo que la intérprete de Señorita compartió una carta en Instagram en la que reconoció su error y aclaró que ya no es la misma de antes, pues hoy es una mujer madura.

"Cuando era más joven, usaba un lenguaje del que me avergonzaba profundamente y me arrepentiré para siempre.

Estaba sin educación e ignorante y una vez que me di cuenta de la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible e hiriente, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado", comienza el texto.

"Me disculpé entonces y me disculpo ahora.

Nunca lastimaría intencionalmente a nadie y lo lamento desde el fondo de mi corazón", continuó.

"Por mucho que quisiera, no puedo retroceder en el tiempo y cambiar las cosas que dije en el pasado.

Pero una vez que sabes mejor, lo haces mejor y eso es todo lo que puedo hacer".

La intérprete de Romance explicó que a medida que envejecía, aprendió a ser más consciente de sus acciones y palabras, incluido el significado detrás de ciertas frases que compartió anteriormente.

"Tengo 22 años ahora, soy una adulta, he madurado y aprendido, estoy consciente de la historia y el dolor que conlleva de una manera que antes no.

Esos errores no representan a la persona que soy ni la que he sido nunca.

Siempre he estado a favor del amor y la inclusividad y en mi corazón nunca ha habido, incluso entonces, una libra de odio o división.

La verdad es que era vergonzosamente ignorante y no sabía.

Uso mi plataforma para hablar sobre la injusticia e inequidad y lo seguiré haciendo", señaló.

"No puedo decir lo suficiente cuánto lo siento y lo avergonzada que me siento y me disculpo de nuevo desde el fondo de mi corazón", concluyó Camila en su carta publicada en Instagram.