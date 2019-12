Zinedine Zidane lamenta no poder conseguir los tres puntos

El francés Zinedine Zidane, director técnico de Real Madrid, expresó su descontento por el empate sin goles de sus dirigidos ante Barcelona, ya que, por lo realizado, y desde su perspectiva, el resultado no refleja lo sucedido en el rectángulo de juego.

"El resultado me sabe a muy poco. Podíamos haber hecho algo más, pero así es el futbol. Unas veces metes dos o tres y otras no. Yo creo que la falta de gol ha sido algo puntual, nos faltó claridad y no estoy contento por los jugadores, porque merecieron más", declaró el exfutbolista.

Destacó el rol que protagonizó el galés Gareth Bale, quien marcó un tanto que fue invalidado por fuera de lugar y alargó su negativa racha de no anotar en Liga desde el pasado 1 de septiembre, además de verse envuelto en polémicas que la afición madridista le respondió con silbidos y abucheos en semanas anteriores.

"Bale no había jugado mucho y ha hecho un partidazo. Ha demostrado que es un jugador importante y me hubiera gustado que marcara, pero (Ferland) Mendy estaba en fuera de juego por muy poco", añadió.

De igual manera, no quiso ahondar en el tema de las decisiones tomadas por el VAR y aseguró que la afición en general debe estar contenta por el partido que protagonizaron Real Madrid y Barcelona, ya que "la gente que quería ver un buen duelo, lo ha visto."

Luego del empate entre Barcelona y Real Madrid de este miércoles en el Clásico de España, el defensa Sergio Ramos se dijo satisfecho por el rendimiento de su equipo ante el máximo rival.

"Controlamos bien el juego, sobre todo porque tuvimos algunas ocasiones más que ellos (Barcelona). Es un campo muy complicado, pero logramos quitarles el balón. Intentamos la presión desde el saque del guardameta y ha salido muy bien", expresó.

Ramos lamentó que Real Madrid no consiguió los tres puntos pese al dominio que logró, aunque aseguró que actuaciones como la que protagonizaron en el Camp Nou sirven para afrontar los futuros retos, pues cuentan con muy buena dinámica.

Sobre las dos acciones que reclamó como posibles penaltis su compañero, el francés Raphael Varane, reveló que las vieron en el descanso y son penaltis, "pero ya no se puede cambiar nada. Ya nos tocará a nosotros que cuando hagamos un penal no lo mire (el VAR)".