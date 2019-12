'Eligen 'followers' sobre el talento'

Para Ana Serradilla es absurdo que algunas producciones elijan a actores por el número de seguidores en redes sociales.

La actriz de Doña Flor y sus dos maridos y La viuda negra no puede entender eso, pues se sabe que pueden comprarse los "followers".

La declaración se dio durante la presentación de la comedia romántica El hubiera sí existe, que protagoniza, y donde se le preguntó si, tras años de experiencia, seguía realizando casting, que son las pruebas para elegir actores.

"Los casting me generan mucha angustia porque de pronto, a veces, se puede hacer uno perfecto para el papel y no quedarse por tener un mal día o nos quedamos en dos y hay que escoger o a veces no hay nada", refiere.

La actriz comenta que hay quienes se quedan en los proyectos sin ser actores, pero con varios seguidores en sus redes sociales.

"Los actores somos inseguros en lo general y tener el miedo de nunca volver a trabajar y aparte ya somos tantos porque hay actores que lo hacen gratis ¡y ahora se quedan quienes más 'followers' tienen!", afirmó.

"Es súper delicado, es de ver quién tiene más en Instagram, ¡pero si no es actor!, ¿cómo?, ¡es absurdo! y eso es un hecho y ya cuando está comprobado que los 'followers' los compras, entonces es como por qué", expresa la actriz.

Su visión fue compartida por sus colegas Christopher Von Uckermann (Diablero) y Claudia Ramírez (La jefa del campeón).

"Sé que hay castings donde se pregunta la cantidad de 'followers'", apunta Christopher.

"Y dónde queda la parte profesional, la de aprendizaje, la parte de haberte educado en este medio, de verdad es muy frustrante decir: porque tiene 10 mil 'followers' más que yo, ¿se está quedando con un personaje?", comenta Claudia.

Al final, señala Serradilla, debe aprenderse a entender que cuando un proyecto es suyo, lo será.

"Hay que tomarse un respiro", considera.