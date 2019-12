Debutan en Star Wars

La más reciente trilogía de Star Wars podría estar cerca de acabarse, pero las recién llegadas Keri Russell y Naomi Ackie esperan formar parte de un grupo de personajes memorables presentados en la novena película de la saga Skywalker.

Russell tiene una carrera bastante establecida, mientras que Ackie es una estrella en ascenso.

Ambas aprendieron rápidamente el peso que conllevan las altas expectativas como las nuevas integrantes del elenco en Star Wars: The Rise of Skywalker (Star Wars: el ascenso de Skywalker).

En el caso de Ackie lo supo muy pronto cuando se reunió por primera vez con el director J.J. Abrams después de que fue seleccionada para interpretar a una guerrera noble llamada Jannah.

"J.J. dijo: 'no estoy tratando de asustarte, pero habrá muchas chicas negras que se sentirán inspiradas por este personaje'", recordó la actriz británica.

"Eso me hizo sentir un golpe en el pecho, me hizo decir 'oh Dios' pero me ayudó a prepararme para este momento".

Rise of Skywalker, que se estrenó hoy es la novena película de la llamada saga Skywalker que comenzó con Star Wars en 1977.

Cuenta la historia de los Skywalkers, de Anakin - un Jedi que se convirtió en el villano más temido de la galaxia, Darth Vader - a su hijo idealista Luke y finalmente Kylo Ren, el nieto de Anakin e hijo de Leia.

Antes de Star Wars Ackie había actuado en dos proyectos británicos, la serie de televisión The End of the F***ing World y el drama Lady Macbeth.

Dijo que su charla con Abrams le hizo poner en perspectiva que su personaje empoderaría a niñas de color e incluso a ella misma.

"Creo que si yo hubiese tenido eso en mi vida, quizá habría sido un poco más fácil para mí crecer", dijo Ackie, quien interpreta a una joven de cabello rizado que lucha por la libertad mientras lanza flechas montada en una criatura similar a un caballo.

Jannah se vuelve una aliada de la resistencia y ayuda a Rey, Finn y Poe Dameron, en su batalla interestelar contra el Primera Orden.

"Crecí necesitando eso porque probablemente no me habría alaciado el cabello tanto", dijo.

"No habría intentado meterme a la fuerza en moldes en los que nunca iba a entrar. Así que si este personaje puede ser parte de ese proceso para las jóvenes, hombres y personas no-binarias de cualquier manera para ayudarles a identificar su propia verdad, entonces lo haría una y otra y otra vez porque sé que eso es lo que necesito en mi vida".

Russell dijo que estaba nerviosa de tomar el papel de Zorii Bliss, apodada "canalla enmascarada", quien viene de un mundo nevado llamado Kijimi. Es uno de los nuevos planetas presentados en Rise of Skywalker y el cual la relaciona con Poe, interpretado por el actor guatemalteco Óscar Isaac.

La actriz se sintió más cómoda uniéndose a la saga después de reunirse con Abrams, con quien trabajó por primera vez hace 20 años en la serie de televisión Felicity.

"No es como filmar una película independiente con un café en la mano hablando de tus sentimientos", dijo Russell, quien ha sido nominada al Emmy y también actúa en la serie The Americans así como las películas Mission: Impossible III (Misión: Imposible 3) y Dawn of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: confrontación).

El personaje de Russell tiene un traje ceñido color vino y un casco dorado que le cubre el rostro.

Dijo que ponerse el vestuario le hizo sentir que era parte de la historia aún más por la "magia real de hacer cine".

"Todo lo que tiene que ver con Star Wars, desde el momento en el que estás en las pruebas de vestuario, es como hacer una película a la antigua, gastando todo este dinero", dijo.

"Tienen todo este arte al estilo Lawrence of Arabia (Lawrence de Arabia)".

Ni Russell ni Ackie han enfrentado críticas duras de los fans hasta el momento, pero están conscientes de ello.

Ackie dijo que recibió consejos de Daisy Ridley, John Boyega y Kelly Marie Tran sobre sus experiencias anteriores con las críticas.

Los elogió por lo lejos que han avanzado en la franquicia.

"Me alegra que no llegué antes como ellos", dijo Ackie.

"Mira a John y Daisy, estaban al comienzo de la veintena cuando recibieron este papel. Cuando yo tenía unos 20 años no habría podido manejar las cosas con las que ellos han tenido que lidiar. Quizá sí. Y sabes, ser un poco mayor y llegar al final y tener a esa gente que me apoya se siente como que tengo la cabeza en el lugar correcto. Mi corazón está en el lugar correcto, así que estoy lista, estoy lista para comenzar".