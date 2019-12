Determinan que el actor Brian Tarantina murió por sobredosis

El actor Brian Tarantina, quien fue encontrado sin vida en su departamento el pasado 3 de noviembre, falleció de una sobredosis de múltiples drogas, entre las que se encuentra el fentanilo, considerada la sustancia más peligrosa y adictiva de todas.

De acuerdo con el sitio TMZ, el artista que cobró fama por interpretar a un maestro de ceremonias en la comedia The Marvelous Mrs.Maisel, murió por una intoxicación derivada de la combinación de fentanilo, heroína, cocaína y diazepam, también conocido como Valium, reportó el médico forense de Nueva York.

La policía de Manhattan encontró muerto al actor en su apartamento de Nueva York, por lo que abrió una investigación. Sin embargo, ahora se determina que fue muerte accidental.

Tarantina, de 60 años, participó en películas como Summer of Sam, Carlito's way, Tío Buck, Knight and day, City by the sea y Donnie Brasco, en las que hacía de tipo duro. Estuvo también en series de televisión como Los Soprano, La ley y el orden y ER, entre otras.