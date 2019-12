Josecarlos Van Rankin ya es un Guerrero. La directiva de Santos Laguna realizó ayer la presentación oficial del defensa lateral con su nueva camiseta, la Albiverde, luego de que ya tuvo su primer entrenamiento como santista.

Mediante una breve conferencia de prensa realizada en el Auditorio Orlegi, de Territorio Santos Modelo, Van Rankin se enfundó en el jersey verde y blanco, mostrando que lucirá el número 2 en la espalda. El encargado de presentar de manera oficial a Josecarlos Van Rankin fue el presidente del equipo, Dante Elizalde, quien invitó al nuevo santista a sentir los colores del club y entregarse a la afición, ya que algunos abonados Albiverdes fueron invitados a la presentación del futbolista.

Para el nacido en la Ciudad de México, el reto inmediato es acoplarse al sistema de juego que ha implementado Guillermo Almada y que les ha dado buenos resultados a los Guerreros, por lo que sabe que no será fácil ganarse un puesto en la alineación titular: "primero que nada, me quiero adaptar muy bien a mis compañeros, obviamente al estilo de juego del entrenador, después vengo a dejar todo de mí, a aportar experiencia que ya tengo de los anteriores clubes y nada más", señaló.

El lateral se dijo comprometido a aportar a la causa del equipo que recién fue líder general de la Liga MX, aunque no lo pudo redondear trascendiendo en la liguilla: "para mí es un reto muy importante, es un club que en los últimos años ha crecido muchísimo, estoy muy contento de llegar aquí, es un equipo que siempre compite al límite y me gusta mucho", expresó.

Van Rankin aceptó que llegar al equipo Albiverde puede significar el reto más grande en su carrera, al encontrarse en su plenitud como futbolista, y aunque aún no ha podido tener una charla con su entrenador, aspira a ganarse pronto su confianza: "todavía no platico bien con él, pero ya tuve un entrenamiento y luego, luego te das cuenta de la intensidad de este equipo, en el torneo, venir a jugar a Santos pesa muchísimo, porque sabes que no te deja jugar, que la presión siempre va a estar sobre ti. Es una responsabilidad enorme llegar a este club, comparto los valores y las actitudes que tienen a la hora del partido, y yo creo que es un reto muy grande, si no es que el más grande de mi carrera", sentenció.

El nuevo Guerrero participó ayer en sus primeros entrenamientos en Territorio Santos Modelo, donde el plantel trabajó en el aspecto físico, antes de partir a Cancún, Quintana Roo, donde sostendrán una etapa de pretemporada de playa y disputarán sus primeros dos partidos amistosos de preparación, ante Cimarrones de Hermosillo y los Potros de Hierro del Atlante, equipos del Ascenso MX, a los que enfrentarán en día y hora por definir.

La directiva santista tenía planeado presentar también ayer a Alan Cervantes, pero cuestiones de agenda del cuerpo médico Albiverde impidieron que ello sucediera, por lo que no será presentado hasta que el equipo regrese del Caribe mexicano; Cervantes llevará el número 6 en la playera.