Nunca puedes darte por satisfecho: Jorge Zermeño

Previo a su primer informe de Gobierno de su tercera administración municipal, el alcalde Jorge Zermeño Infante charló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre distintos temas, retos y polémicas con los que se ha enfrentado.

En primer lugar un agradecimiento a la ciudadanía de Torreón por la confianza que me ha tenido. Fui alcalde hace 20 años, por primera vez logramos la alternancia y ahora repito en un periodo de un año y la reelección que logramos para este periodo de tres años. Hemos logrado las votaciones más altas que nadie, ningún candidato en ningún cargo popular ha sacado en Torreón, lo cual da muestras del apoyo que he tenido, la confianza ciudadana, la cual agradezco y me compromete más a hacer las cosas bien.

Quiero mucho a mi ciudad y lo que hemos hecho al gobernar es tratar de ponernos del lado del ciudadano, buscar que la ciudad tenga mejores condiciones en los servicios y a esto nos hemos dedicado. Una ciudad más segura, una ciudad hospitalaria como es Torreón que invite a la inversión, al trabajo y que entendamos que el trabajo es de todos, la ciudad es de todos. Es la casa grande donde vivimos y esto nos ha permitido también gobernar con un mayor apoyo de la gente, de las empresas, de los ciudadanos en general para que Torreón sea la ciudad que todos queremos.

Mira, en mi primer periodo hace veinte años también el gobierno era de otro partido pero yo creo que los gobernantes tenemos que tener muy claro que gobernamos para todos. Finalmente, tú llegas bajo las siglas de un partido político, en el caso nuestro por supuesto que la filosofía de Acción Nacional es la que de alguna manera guía mi manera de pensar, de actuar, etcétera. Creo en el respeto, la dignidad de la persona humana, la promoción del bien común, en todos los valores que tiene la filosofía de mi partido.

Pero yo gobierno para todos. En los principios del PAN está que el interés superior de la nación esté por encima de cualquier otro interés. De tal manera que si gobierna alguien que surgió de Morena, o del PRI o de cualquier otro partido, a mí no me interesa, la obligación de ellos y la mía es gobernar para todos, no hacer distinción, no buscar beneficiar con criterios político-partidistas, no utilizar los recursos públicos con fines electorales. Entonces, eso es lo que cualquier gobernante tiene que hacer, no importa de cuál partido provenga, sino que tu deber y obligación es gobernar para todos.

Yo hago lo que me corresponde. Buscamos un diálogo, la colaboración, la coordinación. Lo que sí te digo es que defiendo los intereses de Torreón, a mí me corresponde luchar porque se respete la autonomía municipal. Creo en un verdadero federalismo donde se entienda que los municipios es donde vive la gente, es la base administrativa y política del país.

A veces a los municipios se les relega como a un segundo término, se piensa que el municipio debe estar subordinado al Estado o la Federación, cosa que no es así. Cada orden de Gobierno tiene sus propias atribuciones que le señala la Constitución. Busco que exista un respeto a la autonomía municipal, pero al mismo tiempo colaborar y coordinarnos con las otras instancias gubernamentales, sea Estatal o Federal.

Así es. Te toca directamente la problemática del ciudadano, el agua, la luz, la seguridad todos los servicios, etcétera. Evidentemente es la primera puerta e instancia que tiene el ciudadano.

Me voy a los resultados. Lo que te puedo decir es que Torreón está evaluada entre las primeras cinco ciudades más seguras de México. Esto no quiere decir que no sucedan cosas, por supuesto aquí, en China y en cualquier lugar van a suceder ilícitos. ¿Qué buscamos? En primer lugar que se entienda que la seguridad nos toca a todos, por una parte lo que le corresponde al Gobierno en sus tres niveles pero también lo que le corresponde a la sociedad: la educación en la casa, en las escuelas, la participación de los medios y la sociedad civil.

Todos tenemos que estar involucrados en mejorar los valores públicos y la calidad de la seguridad. Vamos bien, los números indican que hay una disminución si hablas de robo a casa-habitación, de robo a personas, con violencia, secuestros, robo de vehículos, robo a negocios. Vamos bien, no quiere decir que no pasen cosas pero hemos hecho lo posible en mejorar. En primer lugar, restablecer una academia de policías para tener más y mejores policías, para profesionalizar el área de seguridad pública: más patrullas, mejores sueldos, mejores prestaciones, estímulos a los policías, mejoramiento de todo su equipamiento. Hemos comprado cámaras de vigilancia, apoyo tecnológico, más radios. Todo lo que te ayuda a mejorar y estar más cerca de la problemática de la ciudad lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo porque esto tiene que tener una continuidad.

Al mismo tiempo, hay una colaboración con la Policía Estatal y Federal, el Mando Especial de La Laguna. Todo esto forma parte de un esquema en donde involucramos a las colonias, empresas y personas. Hay un programa "Vecino vigilante" con más de 350 colonias que están enlazadas en este esquema donde buscamos estar más cerca de la problemática de cada lugar. También con las empresas, por ejemplo en la Zona Industrial de Torreón logramos que todas sacaran las cámaras de vigilancia hacia la calle, las cámaras de ellos. En nueve meses no ha habido un solo asalto en la Zona Industrial de Torreón lo cual indica que son programas que ayudan a inhibir, a vigilar, que la gente sabe y los delincuentes saben que hay una vigilancia y lo más importante en cualquier ilícito es que no haya impunidad, porque te pueden robar el carro pero lo importante es que podamos recuperarlo y que podamos detener a los delincuentes.

Estamos por abrir la primera guardería para miembros de la policía e incluso se le ofrecí al gobernador para que los usuarios no sean sólo de la Policía Municipal, sino también de la estatal, a medida que ofrezcamos mejores condiciones a nuestros policías tendremos mejores resultados.

Pero yo sí te digo que aquí también hay una responsabilidad en los medios. Sucede un hecho aislado, un homicidio, y si a ese homicidio le damos todo el revuelo y hacemos toda una apología de ese hecho aislado en una población donde vivimos millón y medio de personas y donde hubo un hecho muy lamentable, que no quiere decir que los medios lo oculten, que lo digan pero depende también cómo lo dices, qué relevancia le das.

Para mí lo importante es que no haya impunidad, que el hecho se conozca, sí. Pero que no es el actuar en general ni es para que una sociedad se alarme por un hecho aislado de alguien que comete algo que nos causa dolor a todos pero que simplemente hay un responsable, hay una causa, hay algún motivo pero eso no quiere decir que exista una situación de inseguridad por un hecho aislado específico.

Yo te lo pongo en otros términos. Hace unas semanas un borracho embiste un vehículo donde fallece una jovencita de 14 años y a los pocos días fallece la mamá, por cierto, directora de una escuela. Unas semanas antes un grupo de jóvenes que venían tomados en la Saltillo 400 se estrellan y muere un jovencito de 18 años, un familiar de ellos me dijo: "ojala los hubiera detenido el alcoholímetro y no estaríamos llorando su muerte".

Son hechos muy dolorosos, lo que sí te digo es que los operativos de alcoholímetro...Es que si la gente toma no maneje, que estemos preservando vidas, la integridad de la gente y los resultados demuestran que ha disminuido el número de accidentes viales. Ya hay más conciencia, la gente que sale en la noche y toma ya sabe que hay alcoholímetro y esto inhibe, ayuda. No quiere decir que sea lo óptimo, lo único, ojalá y no tuviéramos que tener el alcoholímetro, pero más vale salvar una vida que la molestia que puede tener alguno porque lo detengan para hacerle una prueba.

Por supuesto, no solamente es por su bien, sino por el de los demás, por la irresponsabilidad que se genera cuando alguien maneja en estado inconveniente.

El presidente de la República ha sido muy persistente, necio en mantener sus programas sociales.´ Él apuesta a eso, a costa de quitar recursos a muchas cosas, casi todo se ha visto afectado porque la visión de él es que dando dinero en becas, a los adultos mayores, etcétera, se va a solucionar el problema del país y a veces lastimamos la educación, salud, seguridad y otras causas.

En el año 2018 Torreón recibió menos recursos para Seguridad Pública de cerca de 27 millones, se bajó a 19 y este año se pretendía en el proyecto de presupuesto que se envió a la Cámara de Diputado otra disminución a nivel nacional de cerca de un 25 por ciento. ¿Qué hubiera sucedido? Pues que seguramente nos habría de tocar, ya no 19 millones, sino probablemente 10. El Gobierno federal le apuesta a que todo el recurso de seguridad pública vaya para la Guardia Nacional. Yo te digo una cosa: la mayor fuerza de seguridad que hay en el país son los policías municipales y estatales. Hay más de 400 mil frente a 40 o 50 mil policías federales y el 90 por ciento de los delitos son del fuero común, entonces no se puede apostar a que haya mejor seguridad pública quitando los recursos cada vez más a estados y municipios.

Nosotros fuimos a México, un grupo de alcaldes, cerca de 300 de todo el país y de todos los partidos, para buscar un diálogo con el presidente y nos recibieron con gases lacrimógenos, entonces no se vale. Mientras que a los sinvergüenzas que van y queman las puertas de Palacio Nacional no les hacen nada, a los alcaldes, que de manera pacífica vamos a solicitar una audiencia para hacerle ver al presidente que estas disminuciones, no solamente en el rubro de Seguridad Pública, se quitó el rubro de Pueblos Mágicos, de Pueblo Mineros y muchos otras más, aquí hay un rubro que beneficiaba a la Laguna que tiene que ver con la Zona Metropolitana, de todo eso ya no hay en el presupuesto federal.

¿Entonces qué es lo que pedimos? Diálogo. Que se piense en el federalismo, el señor presidente fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y todos los años le exigía a la Cámara de Diputados que no le disminuyeran los recursos que le tocaban en ese entonces. Que no se le olvide que cuando gobiernas una ciudad tienes también el derecho y la obligación de velar porque se respeten las prioridades que tienes en el Municipio y esto no es lucha de Torreón, esto es de todos. Creo que tiene que revisarse el esquema fiscal a nivel nacional, para que a los municipios no les toquen migajas y menos que se reduzcan programas federales.

Claro, he sido diputado, senador. Conozco perfectamente el esquema en el cual se laboran los presupuestos y se discuten, cuál es la realidad. La Secretaría de Hacienda elabora un presupuesto y ese formato se envía a la Cámara de Diputados que es la primera instancia que lo discute donde ya prácticamente es muy difícil modificar las cosas. Todos sabemos que hay un 80 por ciento del presupuesto federal que ya está prácticamente asignado y el margen de negociaciones es menor, sin embargo, estos esquemas de coordinación fiscal a lo único que han contribuido es a que no se privilegie la eficiencia.

Los estados que más recaudan son los que más se ven disminuidos en ese esquema fiscal. Hay estados que reciben mucho más de lo que recaudan, te hablo de estados del sureste del país y está bien que haya un esquema de compensación, pero no hay esquemas para premiar la eficiencia de estados del norte. En general, de cada peso que aportan, en impuestos se les devuelven cuando mucho 30 centavos o a veces mucho menos. Tiene que haber un esquema que premie, que privilegie también el esfuerzo y el trabajo que se ha llevado a cabo. Entonces mientras se siga premiando o privilegiando la falta de colaboración, cooperación, trabajo, a mucho les conviene declararse como un municipio, como un estado con altos niveles de marginación de falta de apoyo y hay una compensación que debería revisarse para que esto fuera más equitativo, más justo.

No digo que no existan mecanismos de compensación pero creo que ya es hora después de muchos años cuando han cambiado muchas cosas. Cuando se dan los esquemas de coordinación fiscal no existía el IVA, no existían algunos impuestos especiales, existían fórmulas distintas en muchas cosas. Creo que ya es momento de hacer una revisión seria, puntual, de cuál es el esquema de la coordinación fiscal, también es momento de que se pueda verificar si los estados son capaces de tener un esquema propio de tributación, que puedan tener también alguna atribución que les permita resarcir temas que tienen que ver con sus recursos.

Estamos bien. Yo creo que somos, si no el municipio número uno en recaudación, estamos muy parejos con Saltillo. Hemos logrado en base a una buena disciplina fiscal y a la confianza ciudadana incrementar nuestros ingresos año con año. Hace 20 años yo logré triplicar los ingresos del municipio, eran otros tiempos y había una inflación distinta pero el año pasado logramos más o menos un 13 por ciento más de lo que habíamos presupuestado este año también. ¿Qué quiere decir esto? Y te hago un paréntesis, nos acaban de recortar 27 millones de pesos, pudo haber sido un poco mayor la recaudación de este año.

También, por primera vez en muchos años, los ajustes federales se dan a la baja. Generalmente el Municipio recibe una participación federal, digamos, uniforme. A mitad de año se da un ajuste y a finales de año viene el ajuste final, si se da recaudo más pues te dan un dinero extra que es lo que siempre sucede pero ahora sucedió al revés, al estado le recortaron dinero y a los municipios también. Entonces recibimos 27 millones menos pero a pesar de eso logramos tener más, superar la meta del presupuesto que a principio de año era de 2 mil 350 millones y vamos a cerrar con cerca de 2 mil 700 millones de recaudación, independientemente del presupuesto también de Simas, que es alrededor de 800 millones. donde también se logró una recuperación de más de cien millones.

La verdad es que Simas es una empresa muy importante, es de todos. Hemos venido haciendo mucha inversión en cárcamos, en cambios de colectores pluviales, sanitarios, redes de agua potable. La verdad es que se ha hecho una gran inversión por una parte del municipio y por otra parte del Simas. Es una empresa que requiere de mucho esfuerzo pero que la recibimos con muchos problemas económicos. Por un lado, a Conagua se le debían más de 200 millones por derechos, que los estamos peleando porque aquí hay una gran injusticia, yo espero que podamos arreglar este asunto.

Por otro lado, el año pasado tuvimos incremento en las tarifas de Comisión Federal de Electricidad de manera desproporcionada. Pagar, por decirte, una facturación de 12-13 millones nos fuimos hasta 25 millones, entonces, esto vino a redundar en una importante situación que afectó las finanzas de Simas, logramos ya estabilizar. Yo fui a México, hablé con Manuel Bartlett, le hice ver la injusticia que estaba cometiendo, lo entendió.

Ahorita lo que hemos logrado es que haya una estabilización en una tarifa cara pero ya no en la desproporción que se fue el año pasado. En el presupuesto de egresos que se aprobó para este año vienen dos transistores, que es parte de lo que peleamos los alcaldes. Que se revisaran las tarifas de Conagua y de luz, entonces hay también en un transitorio la posibilidad de que para este año exista alguna quita en los adeudos tanto de Conagua como de CFE. Espero que así sea y podamos mejorar la parte de adeudos que tiene Simas. Por otro lado, un pleito añejo que lo heredamos también de la administración pasada con lo que es la Planta de Tratamiento de Agua, que se le dejó de pagar y que hubo un reconocimiento de adeudo y hay un pleito legal que lo estamos buscando resolver. Pero, ahí está como un asunto. Igual temas laborales, de demandas de trabajadores despedidos que se vuelven luego una carga muy pesada no solo para el Simas, sino para el municipio también.

El tema de la ciudad es permanente. Tú tienes redes de drenajes muy antiguas que tienes que estarlas cambiando permanentemente. O sea, esto no es de que dices "ya arreglamos y aquí se acabó"No. Mañana te brinca otro por acá o por allá. Hay todavía muchos colectores de cemento, de concreto que ya están prácticamente desmoronados y hay que estar trabajando en la reposición de ellos. Esto no va a parar.

Por otro lado, el tema del drenaje pluvial, mandamos a hacer el año pasado un estudio integral para saber todas las obras que hay que hacer para resolver el tema. Esto nos rebasa pero estamos trabajando ya con ese diagnóstico, por ejemplo, estamos ahorita con cuatro cárcamos que se están a punto de echar a andar; redes y colectores que estamos cambiando.

Le damos prioridad. Por ejemplo, ahorita hay un cárcamo en Sol de Oriente, otro en Plaza Jumbo, otro en Provitec. Entonces hemos cambiado colectores en lo que es División del Norte, la Gómez Morín. Estamos desazolvando el canal que está en el bulevar Revolución y que va a dar a la Vega del Caracol. Se está trabajando en muchas órdenes, hay muchos problemas en distintos lugares de la ciudad.

Acuérdate que el año pasado compramos dos camiones nuevos de desazolve, reparamos otros cuatro que estaban ahí y esto es diario. Todos los días tienes que estar desazolvando en distintos lugares porque es increíble la cantidad de basura que tira la gente, te encuentras de todo: hasta televisiones, partes de vehículos, muebles. Es una cosa increíble cómo la gente no tiene cuidado y va tirando basura y va echando a los drenajes lo que no debe.

Creo que sí vamos avanzando. Hemos avanzado mucho en los temas de limpieza, hemos recolectado toneladas y toneladas de basura y escombro, hemos puesto nueve centros de transferencia para que la gente vaya a depositar ahí la basura orgánica y lo que es desperdicio, escombro. Todo esto nos ha ayudado muchísimo a ir limpiando la ciudad pero tenemos también que mantener esta situación permanente en el centro de la ciudad. Ustedes se han dado cuenta de cómo después de las peregrinaciones va quedando toda la avenida Juárez, llena de basura. Hacemos dos limpiezas, a veces me gustaría que El Siglo no solamente hiciera la crítica de la basura sino de lo que hacemos nosotros para limpiarla. Dos limpiezas diarias en la noche, ya hoy terminaron las peregrinaciones y ya no tendremos este problema.

Y el Centro está mucho más limpio. Antiguamente, recuerdo haber ido a una peregrinación hace dos años y ver el Centro de la ciudad hecho un asco en la mañana. ¿Por qué? Porque no se hacía la limpieza en la noche, ahora nosotros hacemos la limpieza en la noche y tú puedes ver un Centro mucho más limpio.

Hemos buscado que exista un balance en todo. Para algunos puede ser muy importante la cultura, por ejemplo. Nosotros buscamos que el área cultural tenga el apoyo y tenga la promoción necesaria para que haya cada vez más participación. Pero si me pones prioridades yo te diría que la obra pública. Para mí, la ciudad requiere funcionar bien, no hay nada más molesto para las familias que salir de tu casa y encontrarte obras negras que generan no solo molestias sino insalubridad, esas cosas hay que arreglarlas, a eso tengo que darle prioridad por encima de otras cosas: arreglar drenajes que están caídos, arreglar temas de falta de agua en colonias. Ya tenemos nuevos abastecimientos con un pozo que hicimos en la Jabonera, estamos haciendo otro por la Alameda, por los rumbos de Monterreal, por la Ampliación los Ángeles, todo esto nos ayuda a mantener un mejor servicio.

Hemos hecho una acción permanente de tapar baches, que por supuesto no se acaba y la ciudad es enorme y hay muchas necesidades pero hemos pavimentado muchas calles, avenidas. Circula ahorita por la Hidalgo, por la Presidente Carranza, por la Cuauhtémoc, por muchas calles y avenidas en toda la ciudad, y vas a ver la diferencia. Le damos preferencia también a vialidades primarias. Para mí eso es lo más importante. Hemos rescatado más de 120 plazas públicas a donde hemos tratado de que exista una plaza que invite a la familia, que puedas hacer deporte en condiciones dignas, que puedas irte a sentar en una banca, que puedas estar en la noche con buena iluminación, con mayor seguridad, en toda la ciudad, en las comunidades rurales, darle vida a las plazas de la colonia. Hay muchos lugares que me da mucho gusto poder haber hecho obras de gran relevancia que cambian la vida de la gente.

Te invito a que vayas al ejido La Concha, donde no tenían un solo lugar dónde estar. Les hicimos una plaza de usos múltiples con bancas, iluminación y juegos infantiles. Parecen obras menores pero le cambian la vida a una comunidad donde antes no tenían los niños ni dónde jugar. Así como ese, vete al ejido La Partida, el rumbo de Cañón de Jimulco. Lo que hemos hecho en muchas comunidades rurales también, en colonias aquí en Torreón. Todo esto a mí me da mucho orgullo. También agradecer la participación de empresas que se han sumado a obras que ellos las pagan y que se hacen solidarios con la ciudad. Grupo Soriana haciendo canchas de mucha calidad en el Parque Fundadores, estamos haciendo una en la colonia Roma, en la Unidad Deportiva; el Grupo LALA.

Siempre tienes pendientes. Qué más quisiera uno que tener un presupuesto que te permita hacer más cosas. Si ahorita me dieran más presupuesto, yo me agarraría pavimentando y haciendo mucho de lo que ya estamos haciendo. Hacemos cosas que no nos corresponden directamente pero las hago con mucho gusto, como las inversiones que hacemos en las escuelas. A mí me da mucho gusto poder ayudar a la educación de nuestros hijos arreglando cuando menos lo mínimo, lo indispensable, que tengan baños dignos, aulas donde puedan estudiar bien, aire para que en la época de verano nuestros hijos puedan estudiar en mejores condiciones, arreglar las canchas deportivas. En fin, hay mucho por hacer, pendientes muchos.

Nunca puedes darte por satisfecho porque la ciudad vive permanentemente las 24 horas del día. Tú te molestas el día que en tu casa no hay agua, pero no te das cuenta que todos los días tienes agua o que todo el tiempo está prendida una lámpara, que tenemos que estar cuidando el servicio de luz, de seguridad pública, de agua potable, de limpieza. Recolectamos más de 600 toneladas diarias de basura y todo eso es un esquema de a dónde se tira la basura, que tienes que estar al pendiente de eso. La ciudad vive, no se puede paralizar.

Yo lo veo bien. Creo que es un año importante. La gente tiene que entender que el Congreso del Estado es un poder importante, no solamente para hacer leyes, sino un contrapeso del Ejecutivo, de los municipios. Por el Congreso Local pasan las leyes de ingreso de todos los municipios, la revisión de la cuenta pública municipal, estatal; es un actor muy importante, creo que no tendríamos esta enorme megadeuda en Coahuila que pesa sobre las finanzas, no solo del estado sino también de los municipios. Entonces si hubiéramos tenido en un momento un congreso más crítico, más serio, más responsable de su papel, entonces, que nos demos cuenta que el año entrante hay elecciones para elegir diputados que serán tus representantes que cada quien tome la mejor decisión y no minimicemos, tenemos que salir a votar, posturas cómodas ya no sirven en un México que requiere la participación responsable de todos.