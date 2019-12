Admite que su hijo participó en altercado

El director de Seguridad Pública Municipal, Primo Francisco García Cervantes, confirmó en la mañana del lunes que su hijo sí estuvo involucrado en el altercado registrado hace casi un mes en un filtro de Alcoholímetro instalado al suroriente de Torreón.

"Yo no se los quité, sí fue mi hijo, lesiones sí tenía y no tenía una gota de alcohol encima… Las cosas no sucedieron como se dijo", declaró el titular de la corporación. Lamentó lo sucedido y negó que exista alguna confrontación entre elementos municipales y los de Tránsito y Vialidad.

En un principio las autoridades municipales se negaron a reconocer la identidad del involucrado, argumentando que se trataba de un "ciudadano". No proporcionaron el nombre del también funcionario municipal, quien se desempeña como comisionado de la subsecretaría del Ayuntamiento de Torreón en Asuntos Jurídicos. Sin embargo, sí reconocieron la detención de los agentes de tránsito.

"Tras cometer excesos en el desempeño de sus funciones, dos agentes de vialidad han sido señalados por un ciudadano, por lo que han iniciado un proceso administrativo para deslindar responsabilidades, tal y como ocurre en todos los casos denunciados en la presente administración", cita el comunicado que envió el Ayuntamiento de Torreón.

Presuntamente aquella madrugada del sábado 23 de noviembre, Primo Emmanuel (hijo del director de la DSPM) llegó a unos metros del filtro de revisión instalado en el cruce de la calzada Saltillo 400 y avenida Pavorreal, y se negó a pasar por este para realizar la prueba del alcoholímetro. Fue en ese momento que hasta él llegaron varios agentes de Tránsito y Vialidad indicándole que realizara la prueba, momento en que comenzó el altercado que llegó al punto en que los tránsitos sometieron contra el pavimento a Primo Emmanuel por presunta conducta violenta.

El joven se identificó como funcionario público y solicitó retirarse, no sin antes realizar una llamada. Minutos más tarde, hasta el filtro arribaron varias unidades de la DSPM y se descubrió que se trataba del hijo del jefe de la Policía. En el lugar, los agentes municipales detuvieron a cuatro tránsitos que momentos antes habían sometido a Primo Emmanuel, mismos que fueron remitidos a la cárcel municipal, y horas después dos de ellos fueron liberados. Los otros dos, identificados como Iván N. y Ariel N., quedaron a disposición del Ministerio Público, señalados por el delito de lesiones dolosas, pero fueron liberados durante la tarde del mismo sábado.

Actualmente los dos agentes, uno de ellos identificado como el coordinador de los operativos de Alcoholímetro, se encuentran fuera de funciones, ya que el Ayuntamiento abrió un proceso en su contra en la Dirección de Asuntos Internos. Respecto al procedimiento que enfrentan, el jefe policial dijo no tener ningún comentario y ante el cuestionamiento sobre si su hijo interpondría una denuncia penal, afirmó que "será él quien decida, ya que además de ser mayor de edad, es abogado".