Ximena Romo espera que la esencia sea más relevante que la imagen

Ximena Romo, actriz de cine y teatro, considera que actualmente los jóvenes son la generación que gira en torno a las redes sociales y que es más importante tener fama y ser apreciado en perfiles electrónicos que en la vida real.

"Vivimos en un momento donde el reconocimiento, el like, el compartir, el follow tiene gran importancia e influye en nuestra personalidad, tanto que olvidamos ser nosotros mismos, ser diferentes, únicos y a pesar de ellos convivir en paz con los demás, no tenemos que ser iguales, tampoco gustarnos las mismas cosas, pero sí tenemos que defender lo que nos gusta y lo que nos hace sentir bien", declaró.

Ella asegura que en nuestro contexto social actual la identidad tiene muchos filtros y poca sinceridad porque, de acuerdo con ella, intentamos aparentar algo que no somos.

"Yo sólo espero que llegue el día en que la esencia de cada uno sea lo más relevante", exclama.

Romo cree que la identidad se construye a través de la búsqueda de tener una voz y una libertad de pensamiento, pero que para lograrlo debemos saber de dónde venimos y por qué tenemos los derechos o las dificultades que enfrentamos día a día.

Ella considera que el cine, actualmente, debe intentar retratar el pasado para conocer lo que las generaciones pasadas vivieron, como en el caso de "Esto No Es Berlín", producción cinematográfica en la que participa y que nos narra la historia de unos jóvenes buscando quiénes son en realidad a través de la experimentación de la música, arte, drogas y una sexualidad sin prejuicios.

Rita, su personaje, es una chica que busca convertirse en cantante y al mismo tiempo buscar un lugar para expresar sus ideas sin temor a la represión de la sociedad y de sus padres.

"Ella es una chica de clase media alta con sueños de libertad, tenía la inteligencia de entender su contexto, afortunadamente para ella, a diferencia de otros personajes, no venía de una historia cruel, consecuentemente ella tenía que ser la más centrada", detalla.

Romo profesa que a diferencia de los personajes de la película, ella nunca tuvo la necesidad de buscar algún satisfactor externo como drogas durante su juventud porque siempre estuvo enfocada en el teatro y el arte.

"Yo crecí en un ambiente muy liberal, pero no viví una necesidad de revolución ni de experimentación con sustancias, viví rodeada de artistas e intelectuales, pero para mí siempre fue parte de mi vida, no fue ajeno, no tuve que buscar nada para satisfacerme, me involucré en el teatro y el cine, pero no a escondidas", comenta.

Ella platica que al momento de aceptar el papel tenía muchas dudas sobre su carrera como actriz, pero tuvo una revelación que finalmente hizo que se decidiera por tener un lugar en esta producción.

"Me sentía perdida profesionalmente, parecía que me acercaba a una industria donde tienes que ser protagonista, pero con este personaje me di cuenta que en realidad debo dejar que mi trabajo hable por mí, defender mi voz por encima de las demás opiniones, ser honesta, además te enfrentas a la posibilidad que existan personas a las que no les guste, pero debe agradarte a ti".