'T-MEC incluía letras chiquitas; México no las interpretó bien'

Los mecanismos de implementación estadounidense en materia laboral, que contempla enviar 5 agregados laborales estadounidenses, siempre estuvieron en el texto del protocolo complementario del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que dio a conocer el gobierno estadounidense, pero no se supieron interpretar, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes.

En conferencia de prensa, el líder del sector industrial dijo que se trata de un tema de interpretación legal que siempre estuvo en el texto que firmaron los representantes de cada país el martes 10 de diciembre pasado.

"No se interpretó bien y ahora que los sacan ellos (el gobierno estadounidense) se ve que venía esa parte. Pero ahí estuvo en todo momento, no lo metieron de última hora, estaba ahí y no tuvo la interpretación. Es un tema de interpretación de textos", explicó.

Cervantes dijo que sí "venía en los textos, en letra chiquita", lo que no se sabía porque a la iniciativa privada no la invitaron a acompañar al negociador y no conocía los textos, sino que fue hasta este sábado y domingo 14 y 15 de diciembre, respectivamente, cuando se analizaron.

"No fuimos convocados a Washington y es una petición respetuosa que sí acompañemos, porque la iniciativa privada tiene muy buenos abogados laborales y tenemos buenos equipos, de aquí en adelante", expuso.

Agregó que ellos estaban confiados ciegamente en el negociador y agregó que en todo momento "se actuó de buena fe", sin desconfiar de los socios comerciales.