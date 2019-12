Ayuntamiento de Torreón comprará más de 4 mil árboles en 2020

A pesar de que este año el Ayuntamiento de Torreón gastó 300 mil pesos del erario público en comprar en Monterrey, Nuevo León, cerca de 700 árboles de casi tres metros de altura que murieron, se anunció que para 2020 volverán a comprar la misma cantidad de árboles para reforestar la ciudad. Lo anterior significó una erogación de un millón y medio de pesos en la compra de 4,050 árboles.

En contraparte, el Municipio no autorizó recursos este año por 378 mil pesos a la Fundación Jimulco para la creación de un nuevo vivero municipal de especies endémicas para la región, el cual tiene como objetivo producir árboles y plantas en la región para no comprarlos en otros estados.

Fue en la más reciente sesión de la Comisión de Medio Ambiente de Torreón que la Dirección de Medio Ambiente anunció a los integrantes que para el próximo año, el Ayuntamiento adquirirá otros 4,050 árboles, igual que en este año 2019.

En este 2019 el Ayuntamiento gastó casi un millón y medio de pesos en los más de 4 mil árboles. Es decir, unos 370 pesos por árbol. El reporte oficial de las autoridades a la Comisión de Medio Ambiente indicó que habrían muerto el 17 por ciento de ellos, es decir, unos 700 árboles.

La justificación que ha dado el Ayuntamiento para la adquisición de estos árboles es que tienen una altura de 2.5 a 4 metros justamente para que tuvieran más capacidad de sobrevivir, sin embargo no fue así.

A lo anterior todavía falta sumar los árboles que ya están secos en otras vialidades y que no han sido retirados como los que se encuentran en el fraccionamiento Chapultepec.

Los árboles que se han colocado hasta ahora son grandes y son especies que pueden sobrevivir en la región lagunera. Se atribuye su mortalidad al descuido y falta de riego de las propias autoridades pues muchos de ellos se han colocado en áreas donde no hay sistema de riego, que es la mayoría, y no pasan con regularidad las pipas para su riego.

Actualmente, en la ciudad se cuenta con más de 36 mil árboles en el vivero, en un rango de 60 centímetros a un metro y medio de altura. Este vivero solo se ocupa del mantenimiento de los que reciben en donación o de los que compra el Municipio. El mantenimiento, en el que cuatro personas cuidan los árboles, cuesta al Ayuntamiento cerca de un millón y medio de pesos al año-.

En cambio, la proyección anual de producción en el vivero que propuso la Fundación Jimulco es de 20 mil plantas de mezquite, huizache, mimbre y lágrimas de San Pedro pero hasta ahora el proyecto no ha tenido autorización de recursos por parte del Ayuntamiento de Torreón, mismo que ya anunció que seguirá apoyando la adquisición a precios mucho más elevados en el vecino estado.

Viabilidad económica