Administración divide opiniones

El primer año de gobierno del alcalde Jorge Zermeño ha generado opiniones divididas entre regidores de las distintas fracciones políticas en Torreón.

Los ediles destacaron diversos temas que han trascendido en la actual Administración pública municipal, tanto en forma positiva como el rescate de diversos espacios públicos y áreas de representación cultural, como de forma negativa, como las polémicas generadas por diversos funcionarios, agentes de seguridad y vialidad.

"Está reprobado totalmente el señor, una administración en la que los policías atropellan niños, los agentes de Vialidad golpean ciudadanos, en donde toleras a tus funcionarios sin importar nada, es una calificación reprobatoria", señaló el coordinador de la fracción del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien además llamó al propio alcalde a que "tome las medidas necesarias para ajustar su gabinete de cara al otro año".

Por su parte, la coordinadora de la fracción del PAN, Elizabeth Pérez Alemán, señaló que el gobierno de Jorge Zermeño ha sido "muy destacable", principalmente por el rescate de los espacios públicos y los proyectos en mejora de servicios que se están realizando.

"Es una calificación aprobatoria sin duda, creo que como nunca se han limpiado las calles, los espacios públicos, las mejoras en las escuelas y tantos rescates, como en la Casa Mudéjar, ahora con el monumento del 'torreoncito', creo que la gente confía en él y seguramente se van a mejorar más aspectos de Torreón", dijo Pérez Alemán, quien además pidió un nuevo voto de confianza a los ciudadanos en favor de Zermeño.

Por su parte, el regidor Ignacio Corona de Morena, afirmó que la actual administración municipal ha sido "muy corta de miras" y que tiene una calificación "reprobatoria".

"No tenemos una obra que destaque a esta administración, más bien se ha convertido en una administración de mantenimiento, porque lo único que va a poder informar Zermeño es el mantenimiento a las plzas públicas y a eso yo no le veo ningún mérito... yo le pongo una calificación reprobatoria porque no veo que se le devuelva a los ciudadanos todo lo que se les cobra vía impuestos", dijo Corona.

En todos los casos los ediles dijeron que, a pesar de las diferencias que tengan con el alcalde en el tema de la administración, buscarán aportar para el beneficio de la ciudadanía, por lo que se comprometieron a seguir realizando propuestas en el futuro.

Calificación