Simpatiza con lo incorrecto

La estrella mexicana de las plataformas digitales, Chumel Torres, simpatiza con lo políticamente incorrecto, pues confirma que los espacios donde gestiona sus contenidos son plurales y abiertos.

En entrevista, el influencer aseguró que no se hace responsable de la forma en que los detractores, con quienes debe interactuar diariamente, interpretan su sátira y que les encuentra el lado positivo con la frase "si me topo con un enemigo es porque voy en el camino correcto". Respecto a la forma en que la gente se maneja en internet, comenta: "Es más fácil que se ofendan por las redes sociales, sí siento que estamos un poquito intolerantes ahí, pero también creo que eso se va acabar".

"A mí me encanta lo políticamente incorrecto. La corrección política nunca es suficiente y si la gente no puede entender que mis espacios son plurales, donde hay diversidad, el problema es de ellos", continuó el titular de El Pulso de la República. En el mismo orden de ideas, y ante la polémica de la pintura de Emiliano Zapata del artista Fabián Cháirez, el youtuber no tardó en pronunciarse en sus redes sociales imitando la obra pero con su rostro ante lo cual dijo: "Un fan la hizo para mí, estoy de acuerdo con la ilustración que hizo el artista, porque justo logró lo que quería". "Él despertó a quien es homofóbico, y a quien le ofende más una pintura en lugar de los derechos de los homosexuales siendo pisoteados, o las mujeres marchando cada fin de semana. Si les duele más que Zapata se vea afeminado, entonces sus prioridades están mal", manifestó.