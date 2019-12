Cate Blanchett y David Harbour prestarán sus voces en Los Simpson

Los actores Cate Blanchett y David Harbour tendrán una participación especial en la serie de televisión Los Simpson, durante 2020, en donde prestarán sus voces para interpretar a una psicóloga canina y una versión alternativa de "Mr. Burns", respectivamente

De acuerdo con el portal Entertainment Weekly, "Springfield" recibirá a dos estrellas de la actuación pero ahora, en el mundo del doblaje: la ganadora del Oscar, Cate Blanchett será una psicóloga canina, de nombre "Elaine", quien se encargará de tratar a "Ayudante de Santa", mascota de la emblemática familia de "Homero", quien sufre depresión en el marco del capítulo The Way Of The Dog, que dará fin a la temporada 31.

Por su parte, el actor de Stranger Things, David Harbour, colaborará en el doblaje de un episodio de la temporada 32, en el cual, "Mr. Burns" recibe una cara y voz completamente diferentes para pasar inadvertido en su planta de energía nuclear, donde intentará resolver el misterio detrás de unos grafitis que aparecen en los muros de la misma.

Cabe mencionar que Harbour, además de formar parte de la exitosa serie Stranger Things, recientemente protagonizó la cinta Hellboy y regresará en 2020 con Black Widow. Mientras que, Blanchett, ha sido ganadora de varios premios de La Academia como los Globos de Oro, por su trabajo en las cintas Blue Jasmine, The Aviator y Elizabeth.

Asimismo, Los Simpson cumplirán 30 años al aire el próximo 17 de diciembre, por lo cual se tiene prevista una celebración que incluye un maratón de sus capítulos más emblemáticos.