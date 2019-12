Guadalajara anuncia el regreso de Víctor Guzmán

Las Chivas de Guadalajara oficializó el regreso del mediocampista Víctor Guzmán de cara al Clausura 2020, en el que el cuadro tapatío espera recuperar protagonismo.

Procedente de Pachuca, "Pocho" vuelve al conjunto rojiblanco en el que se formó en categorías juveniles, pero fue con Tuzos con el que despuntó e incluso fue pieza clave al anotar el gol de título en el Clausura 2016 sobre Rayados de Monterrey.

"¡Sagrado otra vez! ¡Ahora sí llegas al equipo de México!", anunció de manera breve el "Rebaño Sagrado" que continuó así con la llegada de refuerzos.

Será en los próximos días cuando Víctor Guzmán se integre a la pretemporada de Chivas, que por ahora entrena a tope en Playa de Carmen bajo la supervisión del técnico Luis Fernando Tena.

Guzmán, de 24 años de edad, se sumó así a los recientes fichajes de Cristian Calderón, José Juan Macías, José Juan "Gallito" Vázquez y Uriel Antuna, a falta de que se formalicen también los arribos de Jesús Angulo y Alexis Peña.

Guzmán se dijo ilusionado y entusiasmado por el armado del Guadalajara para el Clausura 2020.

De tal modo que es consciente que la obligación en el "Rebaño Sagrado" será clasificar a la liguilla y de ahí pelear por el campeonato en el próximo semestre en busca de la décima tercera estrella.

"Ver el equipo que se está formando me llena mucho de ilusión, ya me ha tocado estar con algunos compañeros y a seguir disfrutando", comentó en sus primeras declaraciones como elemento rojiblanco.

5 REFUERZOS ha hecho oficial la escuadra rojiblanca rumbo al arranque del Clausura 2020.

Abundó: "Sabemos de lo que representa esta institución tenemos que clasificar sí o sí y buscar el campeonato, esto es lo principal, para esto se está formando este equipo y tenemos que seguir sobre esta línea".

Víctor Guzmán se formó en las fuerzas básicas de Chivas, pero debutó en Primera División con Pachuca en 2015, por lo que ahora se dará su retorno en el club tapatío en busca de que se le den las cosas como ocurrió con Tuzos, donde fue campeón.

"En Pachuca se me estaba dando todo, resultados, crecimiento futbolístico y ahora que estoy de este lado (Chivas) me siento contento y con ganas de aportar", apuntó.

Resaltó el orgullo de pertenecer al Guadalajara, conjunto que se desempeña con puro mexicano, y recalcó su compromiso por responder a las expectativas.

"Pienso que cualquier jugador mexicano le gustaría estar en esta institución, por lo que representa por ser un equipo cien por ciento mexicano y estoy muy entusiasmado, muy contento de estar en esta institución".

Guzmán insistió: "No nos podemos permitir no clasificar por el simple hecho de demostrar los mexicanos que sí podemos si nosotros nos trazamos esas metas de conseguir las cosas lo vamos a lograr".

Solicitó el apoyo de la afición confiando en que el plantel rojiblanco entregará buenas cuentas en el torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

"Es importante para el jugador que la afición realmente esté comprometida, es futbol, habrá momentos malos habrá momentos buenos, en la mayoría habrá resultados buenos, que esperen mucho para nosotros".

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, se dijo despreocupado en caso de que su acérrimo rival, América, pueda ganar el Apertura 2019 cuando se midan en la final a Monterrey.

Lo anterior porque confía en que, gracias a la inversión y llegada de buenos jugadores, Chivas tendrá los argumentos para darle alcance en campeonatos lo más pronto posible.

"No me preocupa, no me preocupa porque si llegaran, los vamos alcanzar muy rápido", señaló Amaury, quien recalcó que el principal objetivo del equipo es conquistar el décimo tercer título tras la histórica inversión para reforzar al plantel para el próximo torneo.

Más allá de fijarse en evitar el descenso, donde los rojiblancos ocupan los últimos lugares, Vergara Zatarain hizo hincapié en que la exigencia de la institución será el campeonato.

"A ser campeones por supuesto, eso es lo mínimo y el Campeonísimo también es una exigencia de este equipo. Hay objetivos de diferentes tamaños, el principal ahorita es la número 13", declaró el presidente durante la entrega de una ambulancia en este poblado jalisciense tras ganar la apuesta del pasado clásico tapatío contra Atlas.

"La exigencia total que siempre han tenido al tener la camiseta de las Chivas puesta, que es un equipo grande, un equipo de grandeza, tradición, resultados y esa es la exigencia que siempre ha habido y va a haber. Yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar siempre que pueda", abundó.

Con los recientes fichajes, Amaury es consciente del gasto realizado y no conforme adelantó que habrá más sorpresas.

"Fue histórica, nunca se había hecho algo como así. A ver qué pasa, por ahí hoy hay alguna sorpresita. Vamos a ver, son épocas navideñas y hay que hacerla un poco de emoción. Hoy habrá un par de anuncios importantes", indicó.

Dejó de lado las cifras invertidas, se enfocó en la calidad de los jugadores para adquirirlos y en las posibilidades de brindarle a Luis Fernando Tena las herramientas para tener un plantel competitivo.

"No es necesario las cifras, no importan los números, lo que importa es la calidad de jugadores que estamos trayendo, la calidad de compromiso de este plantel, la directiva que estamos conformando", acotó.