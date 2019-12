Se encomiendan A 'LUPITA'

El pueblo mexicano honra hoy a "Lupita", su patrona.

Como cada año, este 12 de diciembre es una fecha especial para los habitantes de esta nación, ya que es el día de la Virgen de Guadalupe.

Varios famosos son devotos a la Virgen y este jueves le rendirán tributo de diversas maneras.

Verónica Castro es ferviente seguidora de "Lupita". Según informó la actriz y cantante, su patrona le ayudó a superar un problema de salud en 2004.

"El médico me había dicho que quedaría inválida, pero la Virgen me dijo que me levantara y ya estoy en pie, incluso el doctor cuando me vio me llamó la atención: 'te dije que no te levantaras', y le dije 'la Virgencita me dijo que lo hiciera'", explicó la mamá de Cristian Castro.

Alex Lora cree mucho en "Lupita", tan es así que seguido usa playeras con la imagen estampada de la 'Morenita'.

El vocalista de El Tri renovó sus votos matrimoniales frente a la también llamada "Morenita", y cada 12 de diciembre acude a la basílica a darle las gracias.

La actriz y cantante Anahí se ha encomendado en muchas ocasiones a la Virgen de Guadalupe, y cada 12 de diciembre le escribe algún texto en sus redes sociales.

"Un gran día -12 de diciembre- para todos los guadalupanos. Celebremos a nuestra virgencita hermosa con todo nuestro amor", ha escrito en años anteriores.

La admiración que siente Marco Antonio Solís hacia la Virgen del Tepeyac es tan grande que le compuso la canción Morenita.

En 2012, el llamado "Buki" le agradeció a la "Morenita" en la basílica el milagro de que la relación con su hija mayor haya mejorado tras varios conflictos.

"Hay que tener voluntad y en estos recintos -la basílica- hay que pedir armonía. Todo mundo la necesita, arrancar con la voluntad de cada quien", explicó al diario Basta ese mismo año.

La Virgen de Guadalupe ha sido un símbolo en la vida del músico Carlos Santana.

En marzo de 2015, Carlos ofreció un concierto sobre el Ángel de la Independencia, donde pidió a los asistentes unión y además recordó su devoción por "Lupita".

"Muy buenas noches, México. Así es como quiere Dios, juntos y unidos, en armonía con compasión y paz, queremos dedicar esta música a nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe y que esta noche sea memorable para ustedes", comentó el artista ese día.

Si hay una persona que no olvida "el cumpleaños" de la Virgen es la hija de Angélica María, Angélica Vale, quien siempre pide lo mejor para México y da las gracias por su ayuda constante.

Hay quienes no lo saben, pero Kate del Castillo es una ferviente guadalupana. Cada que pasa por una situación difícil se encomienda a la "Morenita".

Sofía Aragón, la segunda finalista de Miss Universo, condujo anoche las Mañanitas a la Virgen de TV Azteca.

"Como mexicana siempre me he sentido muy orgullosa de nuestras tradiciones y de nuestras raíces, y creo que es importante que siempre antes de cualquier cosa seamos agradecidos, entonces va a ser un momento -anoche- y una oportunidad para mí para poder agradecer a nuestra 'Morenita' por todas las bendiciones que se me han otorgado este año", comentó la jalisciense a la prensa.

Más que estar nerviosa, compartió, la experiencia le generó emoción y se sintió honrada de haber sido invitada luego de su participación el pasado fin de semana en el certamen Miss Universo.

"Es el cierre de la década, para mí es clave, estamos cerrando una década en la que yo sembré y por fin creo que es momento de agradecerle a la Virgencita una cosecha que logramos".