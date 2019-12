Muere Jack Burns, actor y bailarín de 14 años

La estrella infantil Jack Burns, quien participó en las series In plain sight y One of us, y debido a su talento en el ballet fue bautizado como "El próximo Billy Elliot", falleció repentinamente a los 14 años.

De acuerdo con el diario The Sun, Burns murió el domingo 1 de diciembre en su casa en Greenock, Escocia. Los motivos se desconocen, por lo que la policía señaló que las investigaciones continúan para determinar la causa de la muerte. La Elite Academy of Dance, en donde estudiaba el adolescente, emitió un comunicado en el que recuerda que "Jack fue una inspiración para todos en Elite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con él desde 2012". "Mediante las redes sociales, amigos del pequeño le dieron el último adiós: "Estoy absolutamente desconsolado por haber perdido a alguien que significó mucho para mí", "Tus padres / familiares / amigos deben estar increíblemente orgullosos de ti y de lo que has logrado", "Todo en lo que participó e hizo tan bien en su vida estará allí, desde la escuela de ballet, su club de rugby y las personas con las que jugaba al futbol". Medios británicos informaron que el funeral de Jack se llevará a cabo hoy en la iglesia de St Mary, Patrick Street, Greenock.