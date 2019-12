Llama a no adelantar juicios sobre Calderón por caso García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, "es una derrota a un régimen autoritario y corrupto".

"Es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, porque todavía hay quienes insisten en que esa era la opción", indicó.

Mientras tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que ya fueron congeladas 11 cuentas bancarias relacionadas con García Luna. Explicó que se trata de cinco cuentas de personas físicas y seis de personas morales.

En su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo rechazó que la detención de García Luna se use para atacar al expresidente de México porque este tema se resolverá por medio de la justicia. "No quiero que se piense que estamos aprovechando esta circunstancia para atacar al expresidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó, no hay que olvidarlo, con el fraude electoral", indicó.

El mandatario rechazó que la detención de García Luna haya sido uno de los temas que sostuvo en la reunión con el procurador General de Estados Unidos William Barr la semana pasada. El presidente pidió no adelantar ningún juicio, puesto que no se tiene información sobre si el expresidente Felipe Calderón estaba enterado o relacionado con los hechos por los cuales se acusa a García Luna.

Señaló que, si bien hay que esperar conclusiones, si el expresidente está implicado no se le va a defender.

"Tiene que conocerse la investigación. No adelantar juicios, hay que esperar, pero ni modo que si hay implicación nosotros lo defendamos, porque seríamos cómplices. Ya dijimos no a las persecuciones, no es mi fuerte la venganza, pero tampoco soy cómplice de corrupción de nadie. Eso no significa que esté él involucrado, hay que esperar la investigación", dijo.

López Obrador informó que la FGR abrió una carpeta de investigación sobre el caso del llamado "Superpolicía", detenido el pasado martes por la Justicia de Estados Unidos, de las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.

"Vamos a ayudar en la investigación y en todo lo que solicité la Fiscalía sobre todo en movimientos de dinero y bienes, lo que tiene que ver con Inteligencia Financiera… Lo que nos informó Santiago es que están por entregar la información los bancos sobre las cuentas de este señor, García Luna", indicó.

La lección, dijo, es que no debe reinar el dinero porque antes se decía que el dinero era la mamá del diablo; "ahora hay que agregar el dinero es la mamá y el papá del diablo". López Obrador señaló que esta detención reafirma que el principal problema de México era la corrupción.

Reprocha protección al narco

Tras la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, criticó la “trágica” protección oficial al narcotráfico.

En una serie de tuits, el funcionario subrayó que para recuperar la paz es indispensable garantizar una clara separación entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad.

El funcionario subrayó que para recuperar la paz es indispensable garantizar una clara separación entre el crimen organizado y los cuerpos de seguridad.

Afirmó que la captura del secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón evidencia el desastre que heredó la presente Administración.

“Hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del pasado”, expuso Durazo.

“La detención de hoy [ayer] la ha reducido a la trágica protección oficial del Gobierno de Calderón al Cártel de Sinaloa”.