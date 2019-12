Belinda deja atrás escándalos y callará bocas con su trabajo

A la par de los éxitos profesionales que Belinda ha tenido, también la han acompañado escándalos y polémicas por ello la cantante afirma que ya no hablará al respecto y callará bocas con su trabajo.

En las últimas semanas han sido más los titulares que Belinda ha ocupado por temas como las supuestas amenazas de muerte que le hizo a la comunicadora Elisa Beristain o el "romance" con Lupillo Rivera, que por su próxima obra musical "Hoy no me puedo levantar". Por ello la cantante indicó que ella sólo se dedicará a trabajar, en enfocarse a sus fans, en seguir con su carrera musical y teatral que prestar atención a los dimes y diretes que hacen ruido.

"No sé qué decirles, porque no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas, más bien con mi trabajo, porque siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas, por eso cuando me hacen ese tipo de preguntas para mí no hay respuesta, porque no sé qué decirles", confesó en rueda de prensa la también actriz al cuestionarlo sobre las amenazas a Beristain.

Belinda indicó no tener problemas con la prensa y que su negativa a no contestar nunca sobre rumores es porque nunca ha hablado de su vida privada, sin embargo, considera que su relación con los medios de comunicación es buena.

"Lo que quieran saber de mí pueden preguntarlo, pero saben que hay cosas para las que no tengo palabras o respuestas. Empecé desde muy chiquita, entonces me conocen desde niña y eso hace más fácil tratar de investigarme y saber más, pero yo vivo para el arte, la música, para mí público. Entonces solamente tengo buenos deseos para todos", expresó.

Acerca de que Lupillo reveló que tuvo una relación de cinco meses con ella, la cantante dijo no dirá nada y sólo tiene buenos deseos para el cantante de "El moreño", así como al resto de sus compañeros con quien compartió foro en el reality "La Voz".

"Yo no tengo nada que decir al respecto, ni de los tatuajes", añadió la joven de 30 años.