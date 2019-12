Reflexionan sobre la vida con obra en La Laguna con Odín Dupeyrón

Odín Dupeyrón regresó a la Comarca Lagunera, pero esta vez no lo hizo solo sino acompañado de Érika Blenher.

Ambos ofrecieron ayer la puesta en escena Veintidós Veintidós en el Teatro Nazas ante una gran cantidad de habitantes de la región.

La función dio inicio pasadas las 20:00 horas. La escenografía simuló una recámara decorada de manera sencilla.

"Todos tenemos una hora", es la premisa de la que parte la puesta en escena en la que "Verónica Domínguez" (Blenher) atraviesa una de las peores crisis de su vida, que la conduce a suicidarse.

"Vivo nomás por vivir, siento que soy una inútil, me odio porque no soy capaz de ser feliz; sé lo que estoy haciendo y no me arrepiento", expresó "Verónica" antes de quitarse la vida. Luego de su deceso, se topa con un singular personaje de nombre "ATT" (Dupeyrón) quien la lleva a confrontar los mejores o peores momentos de su vida.

"La niñez y la adolescencia son los peores momentos del humano, lo mejor llega hasta después", exclamó "ATT".

Veintidós, veintidós enfrentó a los espectadores con la muerte al mismo tiempo que los careó con la vida.

Odín compartió una vez más los problemas existenciales del ser humano a través de la comedia y la reflexión.

"Sí y no... Esas dos palabras son precisamente el ingrediente principal de la ventura o la desventura de la vida", agregó el actor a través de "ATT".

Al término de la obra, Dupeyrón lanzó la pregunta al respetable, "En tu única vida, ¿de qué no te quieres perder?", cuya respuesta se quedó en la mente de cada espectador.