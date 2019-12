Autobús arrolla a mujer de la tercera edad en el Centro de Torreón

Con fractura en un brazo y pierna resultó una mujer de la tercera edad que fue arrollada por un camión de la línea Transportes Moctezuma, comúnmente conocidos como “verdes”.

El percance se registró alrededor de las 16:50 horas en la calle Acuña, entre las avenidas Matamoros y Allende, en el Centro de Torreón.

Según la versión de algunos testigos, la mujer que fue identificada como Ana María de 76 años de edad, descendió del camión pero el chofer de la unidad no hizo alto total y no se percató que la señora no se separaba totalmente del camión y alcanzó a “aventarla”, lo que provocó que cayera y la arrollara.

Las personas que observaron los hechos manifestaron que el conductor del camión, que alcanzaron a ver que tenía el número 33, no se detuvo, al contrario aceleró para retirarse. Las autoridades no confirmaron si lograron ubicarlo, de lado de Gómez Palacio.

La mujer quedó tendida en el pavimento y se encontraba consciente, pero alrededor de una de sus piernas se observaba líquido sanguíneo y en una mano también se le apreciaba una lesión grave.

Las personas que presenciaron el hecho se acercaron para brindarle los primeros auxilios mientras llegaban los servicios de emergencias, incluso llegaron algunos elementos de Vialidad que se encontraban cerca del lugar.

Luego de algunos minutos fue interrumpida la circulación en tanto que los paramédicos de Cruz Roja la revisaron, para posteriormente trasladarla a algún hospital de la localidad.