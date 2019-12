Recorre Antonio el estado en su bicicleta

Antonio Santos es un hombre de 46 años, padre de familia, ingeniero de profesión y durante muchos años periodista de conocido grupo editorial a nivel nacional. Un día hizo un alto en su ajetreo diario y decidió que no pasaría el resto de su vida en una actividad tan absorbente e incierta como el periodismo. Decidió aligerarse en todos los aspectos y hacer lo que más le gusta: andar en bicicleta.

Así que hace menos de un año, emprendió lo que es el primer reto o proyecto de cicloturismo en México que le llama "Con causa social".

Busca comunicar un mensaje de conciencia y socialización sobre el grave problema que enfrenta México en una de las enfermedades consideradas al día de hoy una pandemia: la obesidad infantil.

A bordo de su Benotto, con alforjas a los lados, donde carga ropa y en la otra refacciones, inició este proyecto de una nueva vida en la que solo prevalece una frase: "aquí y ahora".

"Desde niño me gustó jugar y pasear en bicicleta pero ya tengo ocho meses con esta actividad de la que estoy enamorado. Del objetivo de recorrer todas la entidades ya llevo seis. En lo que respecta Coahuila, mi tierra, le di una variante que es recorrer los 38 municipios, de los cuales tengo cuatro pendientes", comentó.

Como esta actividad se presta también a fomentar el turismo de Coahuila, dice que al finalizar el recorrido le brindará a la Secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos una especie de guía turística con las cinco cosas qué hacer en cada lugar del estado cuando se viaja en bicicleta.

"El ir ligero, hacer el recorrido en bicicleta, me ha permitido conocer mis miedos y despedirlos porque me he encontrado gente en la que he confiado y me apoya. En Coahuila tenemos lugares increíblemente hermosos que yo no me imaginaba que existían y es sencillo visitarlos", relató.

Alfonso comentó que se cumplen nueve meses de haber concretado este sueño personal. "Yo quería vivir ocho meses a bordo de una bicicleta, conocer mi país, pero lo quise trascender y lo enfilé a una causa. Quiero que mi proyecto contribuya en algo a manera de semilla, así seguiré durante tres años más".

Alfonso no pide dinero expresamente pero dejó su número de cuenta bancaria en caso de que alguien quiera contribuir. La cuenta es de HSBC número 4213166086021015. Imparte conferencias sobre el estilo de vida que eligió. "No cobro, pero me comparten alimentos o alguna ayuda". Su página web es www.embiclatemexico.com.