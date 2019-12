Presume Jorge Zermeño onocencia de Pedro Luis

El jefe de Tránsito y Vialidad fue acusado por una agente de la corporación.

Acusación

Dulce Pereda acusó a la Administración de poner el departamento jurídico del municipio y sus abogados al servicio de Pedro Luis, en contra del derecho de imparcialidad.

9 MESES

Lleva ya el proceso en contra del director de Vialidad de la ciudad de Torreón.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, señaló ayer que se apegará al principio de presunción de inocencia y mantendrá en sus funciones al jefe de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinoza, al ser cuestionado sobre la evolución que mantiene la denuncia por abuso sexual que tiene el funcionario en su contra desde marzo pasado.

"No tengo nada qué hablar de Pedro Luis... Son temas que están en el ámbito (legal)... A ver, nadie es culpable hasta que no se le compruebe, hay una presunción de inocencia en la Constitución. Yo no voy a litigar en los medios un tema en que además me merecen respeto las personas que puedan estar involucradas en cualquier litigio, si lo quieren litigar ustedes (prensa), pues bueno, háganlo", expresó Zermeño Infante.

Fue la semana pasada que la defensa legal de la parte acusadora, una agente en activo de la corporación, informó que podría ser en los próximos días cuando se cite a Bernal Espinoza para que acuda a la primera audiencia del caso. "Por fin, en los próximos días el presunto responsable (director de Tránsito) será llevado ante la justicia, donde se le formulará imputación y se buscará vincularlo a proceso penal", señaló Jesús Jasso, abogado de la parte acusadora.

El presidente remitió cualquier opinión a las autoridades encargadas de investigar el caso, además de que reiteró su apoyo para el jefe de Vialidad.

"Para mím merece todo el respeto, es el director de Vialidad y hay una acusación de alguien, que digan los órganos encargados", manifestó.

Preguntado directamente si Pedro Luis permanecerá en su cargo a pesar de la denuncia en su contra, contestó que "por supuesto. Yo no soy Ministerio Público o sea, yo te puedo acusar a ti y mientras yo no te compruebe que eres culpable, me parece poco serio estar sentenciando".