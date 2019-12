Maroon 5 se presentará en el Festival de Viña del Mar 2020

La banda estadounidense Maroon 5 actuará en el LXI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se celebrará del 23 al 28 de febrero de 2020 en esa localidad costera de Chile, anunció este lunes la organización del mítico evento musical.

Luego de varias semanas de especulación, la banda de Sugar pondrá al público del festival en pie por primera vez el jueves 27 de febrero, siendo el único grupo norteamericano confirmado hasta la fecha.

El emblemático encuentro tiene lugar en el Anfiteatro de la Quinta Vergara, en la costera ciudad de Viña del Mar, situada en el centro del país suramericano.

Liderados por el cantante y multinstrumentalista Adam Levine, Maroon 5 publicó el pasado 8 de octubre el videoclip de Memories, su nuevo sencillo, que ya acumula unos 230 de millones de visualizaciones en YouTube.

La plataforma de vídeo informó que en 2019 el grupo recibió más de 410 millones de reproducciones.

Además, el conjunto de la archiconocida She will be loved anunció un "show" en solitario en el Estadio Bicentenario de La Florida, en la capital chilena, el 28 de febrero, un día después de su presentación en el Festival de Viña.

Este evento tendrá una cobertura estimada de más de 200 millones de telespectadores en el mundo.

Aunque durante las últimas semanas surgieron rumores sobre una posible cancelación del festival, debido a las protestas que han copado las calles del país desde el pasado 18 de octubre, la programación siguió adelante.

Entre los artistas ya programados destacan el puertorriqueño Ricky Martin, que participará en el evento por sexta vez, la chilena Mon Laferte y el español Pablo Alborán.

¡El astro que tiñó al mundo con los colores de Latinoamérica, regresa a la Quinta! @ricky_martin estará en #Viña2020 con todos sus éxitos, y tú tienes que estar ahí para vivirlo!!! pic.twitter.com/F46qJ28Ahd — Festival de Viña del Mar (@elfestival) October 4, 2019

Un debut soñado, y el de @monlaferte en el Festival... La viñamarina llegó como un huracán a Viña 2017, y lo mejor de todo es que en #Viña2020 nos vamos a reencontrar!!! >> https://t.co/wB2vbNXpNH pic.twitter.com/1klEwkbLcX — Festival de Viña del Mar (@elfestival) October 7, 2019

El nuevo gran ídolo de la Quinta Vergara vuelve a Viña del Mar... Pablo Alborán llevará su romance con el Festival a otro nivel, y Latinoamérica entera será testigo de ese hito... Nos vemos en febrero, nos vemos en #Viña2020!!! pic.twitter.com/xH4a6Truth — Festival de Viña del Mar (@elfestival) October 8, 2019

Otros de los grandes nombres confirmados en "el festival latino más grande del mundo" son el puertorriqueño Ozuna y la mexicana Ana Gabriel.

Un icono de la música urbana actual llega a #Viña2020!! Ozuna ya ha conquistado el mundo entero, y en febrero próximo seguro hará lo mismo con el Festival Latino más grande del Mundo... Baila baila baila, Monstruo!!! pic.twitter.com/nRArUCeOpg — Festival de Viña del Mar (@elfestival) October 8, 2019