Confirma aguinaldos, descarta aumento

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos, señaló que no habrá aumento de aguinaldo a los empleados del Ayuntamiento y que se les entregará solamente lo que les corresponde.

"No, claro que no va a haber aumento, se les va a dar únicamente lo que les toca por ley. Son 600 empleados, pero no tengo el dato, vayan con el tesorero para que les diga" dijo al preguntarle sobre la posibilidad de un aumento como se hizo en otros municipios.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores y empleados que laboren en México y perciben un salario, tendrán derecho al aguinaldo anual, el cual deberá pagarse antes del 20 de diciembre con un equivalente a 15 días de salario como mínimo y 40 días a los empleados del servicio público.

El presidente municipal especificó que el recurso para pagar esa prestación está garantizado, pese a los recursos presupuestales que sufrieron de último momento por parte de la federación, que en el caso de Madero fue de 3.2 millones de pesos y para antes del día 15 de diciembre se depositará a los empleados.

"Gracias a los ahorros que hicimos, a la eliminación de partidas que antes existían y que eran para pagar puras cosas de lujo, de gastos innecesarios, con eso vamos a terminar el año perfectamente", declaró,

A finales de octubre, el tesorero municipal, Enrique Marcos Garza, dijo que se erogaría alrededor de 4.5 millones de pesos en el pago del aguinaldo para los 590 trabajadores sindicalizados y de confianza.

Especificó que desde inicios de la administración se hizo un ajuste en la nómina.