'Vaquero' Navarrete tiene dura prueba en Puebla

El campeón mundial Supergallo WBO, Emanuel "Vaquero" Navarrete (29-1-0, 24 KO's) expondrá hoy en Puebla por cuarta vez su título, enfrentando a Francisco "Panchito" Horta (20-3-1, 10 KO's) en un duelo de mexicanos que será un choque de estilos y estrategias.

Y es que el poder espectacular, noqueador y agresivo del campeón del mundo, deberá "cazar" y dominar a la técnica, rapidez, desplazamientos, inteligencia y defensa del retador, en pelea en la que, entre más dure, más cómodo estará Horta y más presionado Navarrete.

¨Estoy ansioso por estar frente a Horta y hacerle sentir, todo lo que me esforcé, entrené para este cierre de año, reitero que voy a noquearlo, no me aguantará mi artillería, pero lo más importante es que daremos una gran pelea¨ dijo Navarrete.

Ambos mostraron gran forma física, una motivación a tope y la inquebrantable confianza de que saldrán con el brazo en alto.

En choque de corte femenil, Gabriela "Bonita" Sánchez (6-3-0) tendrá una dura prueba ante la capitalina Silvia "Guerrerita" Torres (20-1-2, 7 KO's) en una contienda a 8 rounds en peso Minimosca que es prácticamente una contienda eliminatoria rumbo a campeonato del mundo.

Además, el noqueador y que ya vislumbra las clasificaciones mundiales, Juan Antonio "Mozo" Rodríguez (30-8-0, 26 KO's) tiene choque a 8 rounds en Superligero con el veracruzano Carlos "Búfalo" Morales (11-5-0, 8 KO's) en un duelo de noqueadores.