Andy Ruiz va por primera defensa titular; Joshua por la revancha

La esperada revancha llegó y el boxeador mexicano Andy Ruiz Jr tendrá la oportunidad de demostrar que su coronación no fue casualidad, ahora con una mejor preparación para enfrentar al británico Anthony Joshua en "The Clash on the Dunes".

Cerca de 15 mil espectadores se darán cita en la Diriyah Arena en Arabia Saudita, Andy como campeón y en la primera defensa de sus títulos pesados de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). Fue el 1 de junio cuando Andy sorprendió al mundo del boxeo al destronar a Joshua en el Madison Square Garden de Nueva York, donde se recuperó de una caída para tirar varias veces a su rival y vencerlo por nocaut técnico en el séptimo. Aquella vez el mexicano sólo tuvo un mes de preparación y concretó su sueño, pero ahora la confianza es mayor porque llega con un campamento de trabajo completo de cerca de tres meses con el mismo entrenador que lo llevó al título, Manny Robles. La velocidad de puños del mexicano será determinante, además del poder de sus golpes, lo que demostró en la primera pelea cuando mandó cuatro veces a la lona a su rival antes de que el réferi detuviera la pelea. Con récord de 33-1, 22 por la vía del nocaut, Andy llega con una racha de cuatro victorias en fila, la cual tratará de ampliar en busca de regresar a casa con los tres títulos del mundo en su poder y con otra histórica victoria. Pero no será nada fácil para el mexicano, pues enfrente estará un rival que llega con sed de revancha luego de conocer la derrota por primera vez en su carrera en junio. La marca profesional de Joshua es de 22-1, 21 nocauts, por lo cual su poder de puños es de mucho respeto y un golpe a su favor podría cambiar el rumbo de la pelea, lo que parecía ocurrir cuando mandó a la lona a Ruiz en el tercer giro de la primera pelea, aunque el mexicano reaccionó. GRANDES GANANCIAS Ambos tendrán jugosas ganancias con esta pelea realizada en Arabia Saudita, el mexicano con cerca de 13 millones de dólares, aunque Joshua se embolsará más de 60 millones de billetes verdes. Para este pleito que se realizará en una arena construida en apenas dos meses, Joshua llega como ligero favorito para imponerse, aunque eso no es garantía, pues en junio estaba 25-1 en las apuestas y se llevó una gran sorpresa. Además de estar en juego los títulos de tres de los organismos más importantes del mundo, el vencedor prácticamente se enfilará a una pelea de unificación con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Deontay Wilder, quien dará revancha a Tyson Fury el 22 de febrero. RUIZ LLEGA MÁS PESADO Ruiz Joshua cumplieron ayer con el último requisito y se declararon listos para la pelea. El primer pugilista en subir a la báscula ayer fue el británico, quien marcó 237 libras con audífonos incluidos, para dar paso al histórico primer campeón mexicano, quien llegó con sombrero de charro y así subió para registrar 283.7 libras. "Destroyer" Ruiz, quien lucía más ligero y con trabajo físico respecto a la pelea del 1 de junio pasado, llegó más pesado a la ceremonia de pesaje, pues aquella vez registró 268 libras. Joshua, por su parte, marcó menos peso respecto a esa pelea, pues en la ceremonia de hace seis meses registró 247.8 libras, 10 más que lo que pesó ayer. Así, todo está listo para la revancha más esperada del año, en la que el mexicano tiene la ilusión y confianza de defender sus cinturones ante un británico dispuesto a todo para recuperar los campeonatos. 33 TRIUNFOS y una derrota es el récord de Andy Ruiz; el de Anthony Joshua es 22-1.