Cruz Azul con miras al titulo a pesar de 22 años sin ganar la liga

A un día de cumplirse 22 años del último título de Cruz Azul, el presidente del club, Guillermo Álvarez Cuevas, pidió paciencia a la afición y aseguró que trabajan para volver a celebrar.

La “Máquina” se coronó en el Torneo Invierno 1997 luego de vencer en tiempo extra 2-1 a León y este sábado se cumplen 22 años de aquel juego, lo que aprovechó el mandamás de la institución para mandar un mensaje a los fieles seguidores del equipo.

“El mensaje es que estamos buscando apuntalar y reforzar al plantel con el objeto de que vuelva a estar peleando por la calificación y el título, no bajar los brazos”, dijo este viernes.

El torneo realizado en el Apertura 2019 de la Liga MX fue decepcionante para la afición, que castigó al equipo con bajas asistencias en el estadio Azteca, lo que, consideró el directivo, influyó en la derrota en la final del Apertura 2018 y la eliminación en cuartos de final del Clausura 2019.

“Esa baja asistencia, considero, afectó mucho con la eliminación en cuartos después de haber perdido una final y luego en cuartos repetir esa desilusión, entonces considero que este mensaje es que estamos trabajando los fines de semana en todo momento.”

A 22 años de su más reciente coronación, recordó momentos vividos y la fiesta que se realizó aquella vez, el “entusiasmo desbordante”, pero consciente de que ese tiempo sin ganar ha sido complicado.

“Habría que saber lo que ha transcurrido en estos años de finales disputadas, de copas ganadas, pero lo que sí recuerdo en ese lapso de lo que más nos ha dolido y, sobre todo por la afición, son los seis torneos seguidos de no calificar a liguilla”.

La recordó como una etapa difícil entre 2014 y 2017, sobre todo porque tenían un buen equipo después de haber perdido finales, pero también agregó que el título de 1997 fue una fiesta, no solo en la capital del país o Oaxaca, sino en muchos lugares de la República.

Finalmente, dejó en claro que la construcción de un nuevo estadio para el equipo no está confirmada al momento y menos en Tlalnepantla, Estado de México, satisfechos de estar en el estadio Azteca, pero con la ilusión de tener su propia casa.

“Se planteó a mediano o largo plazo que dentro de las aspiraciones del equipo estaría el de tener una casa propia, el Azteca lo sentimos propio aun cuando no sea el propietario. Pero no se puede decir ahorita en qué lugar, no podría existir un acuerdo definitivo si no hay acuerdo en la asamblea de la cooperativa.”