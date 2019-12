Asegura AMLO que se cumple el compromiso de no aumentar las tarifas eléctricas

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está cumpliendo el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, en términos reales, por lo que no hay razón para no pagar este servicio.

Dijo que si bien aún puede haber alguien que diga que le llegó un recibo de luz alto, está la instrucción de que no suba el costo de la energía eléctrica, “mi compromiso es que no aumente”. “Sí hay inconformidades, pero siento que ya no hay razón porque se cumplió con el acuerdo, ya se inició una etapa nueva”, expresó durante su conferencia de prensa de este viernes en Palacio Nacional. Sobre este tema, afirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública de todos los mexicanos, que se debe cuidar, porque de esa manera se garantiza que no haya extorsiones y que no se afecte a los consumidores mexicanos. En ese sentido, el mandatario federal exhortó a que todos los ciudadanos ayuden, “porque es asunto de todos que mejore la situación del país”. “Todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad, antes podían decir para qué pago los impuestos si se los van a robar, ahora no, ahora son contribuciones para el desarrollo del país”, y por eso los ciudadanos exigen tener buenos gobiernos que los proteja, apoye y garantice seguridad y bienestar. Respecto al caso de Tabasco, afirmó que con las medidas implementadas por el gobierno estatal y la CFE, se inició una etapa nueva y se terminó con la resistencia civil que había, con el compromiso de una tarifa justa.