Episodio IX de Star Wars tendrá representación LGBT

Jeffrey Jacob Abrams, director de la película Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker negó un romance entre los personajes de “Finn” y “Poe Dameron”, sin embargo, espera que la comunidad LGBT+ se sienta representada con esta entrega.

En entrevista con el portal Variety, Abrams definió la relación de ambos personajes como un nexo que va más allá de lo romántico: “es un vínculo profundo el que estos dos tienen, no solo por la prueba de fuego a la que se enfrentaron, sino también por su voluntad, de ser tan íntimos, tan asustados como ellos, tan inseguros como son, y aun así ser audaces, atrevidos y valientes”.

La química entre “Finn” y “Poe”, personajes interpretados por los actores John Boyega y Oscar Isaac, respectivamente, fue resaltada por los fanáticos en la cinta Star Wars: Episode VII - The Force Awakens en 2015, sin embargo, para el episodio número ocho estrenado en 2017, cualquier escenario de concretar un romance, fue descartado.

Por su parte, el actor Oscar Isaac compartió que el avance en la relación de los personajes le parecía algo orgánico en las próximas películas, pues la ambigüedad de su relación lo permitía, de tal manera que las personas se habrían encontrado reflejadas en la historia.

“Parecía una progresión natural, pero lamentablemente estamos en un momento en que la gente tiene demasiado miedo, creo, no sé a qué” expresó Isaac a Variety, mientras su compañero John Boyega destacó que desde el inicio la relación entre ambos personajes fue amorosa y abierta, por lo que no habría sido extraño que se convirtiera en algo tangible.

Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker, que se estrenará el próximo 20 de diciembre, cerrrará la trilogía que comenzó en 2015 con Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, y a la cual le siguió Star Wars: Episode VIII - The Last