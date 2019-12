Sin explicación sacan a Remmy Valenzuela de reality

Luego del percance que Remmy Valenzuela tuvo en un reality show, del cual dejó de ser juez, "El príncipe del acordeón" dijo estar muy tranquilo y que incluso no le preocupa ser vetado de la televisora del Ajusco, donde se transmite el programa.

El cantante, quien acudió a la fiesta anual de una radiodifusora, explicó cómo fue lo vivido en la emisión de competencia de talentos, a la cual fue invitado para ser parte del jurado; sin embargo, sólo asistió una vez ya que no hubo un segundo llamado para continuar con su participación. "No me dieron ninguna explicación. Me fue a avisar a mi camerino el productor que iba a hablar conmigo y hasta el día de hoy no he tenido respuesta", relató el intérprete de Loco enamorado.

De tomar lo dicho como una discriminación, Remmy agregó que su público lo resintió sobre todo en Sinaloa. "Hay mucha gente que está triste, pero mi carrera sigue en aumento, ese reality no es Remmy Valenzuela, yo llevo muchos años trabajando y tengo demasiados éxitos. A lo mejor fue un error mío, no sé explicar qué pasó, pero yo sigo con mi carrera", puntualizó.

Sobre la posibilidad de ser vetado de la referida televisora, Remmy respondió: "Ya será su problema, estamos en un momento en el cual nuestro contenido también vale.

Pienso que tanto mi trabajo como el de ellos es conveniente para ambas partes, entonces es ideal trabajar en conjunto".

La periodista Paty Chapoy emitió durante su programa unos comentarios sobre el cantante, diciendo que "sobraba" en el jurado del reality al que Remmy se había incorporado, además de que no sabía quién era. El sinaloense respondió que la conductora de televisión estaba "algo pasada" de moda. Tras los dimes y diretes, el intérprete no volvió a pisar el foro del concurso de canto.