'No pienso dejar estos cinturones', Andy Ruiz Jr.

Tras hacer realidad su sueño y proclamarse el histórico primer campeón mundial mexicano de peso completo, el boxeador Andy Ruiz Jr. aseguró que hará todo para defender sus cinturones contra Anthony Joshua, quien señaló que llega con hambre y confianza de recuperarlos.

Ambos pugilistas tuvieron su primer cara a cara en la semana de la pelea y ofrecieron conferencia de prensa rumbo a la esperada revancha que se realizará en la Diriyah Arena este sábado, con Andy como campeón defensor.

Cuando estuvieron frente a frente ambos mostraron seguridad, el equipo del británico alentó a su pupilo, a lo que el mismo Andy respondió en un par de ocasiones con "and still", sin quitarle la mirada a su enemigo.

"Me siento bendecido, no hay mucho que decir. Tenemos un plan diferente de trabajo y listos para lo que se presente", afirmó el monarca de la máxima división de la AMB, OMB y FIB (Asociación, Organización y Federación Internacional de Boxeo, respectivamente).

Andy, tras muchos años de trabajo y de hacer realidad su sueño destacó: "no pienso dejar estos cinturones, no hay forma de que los deje ir".

"Fueron tres meses de campamento y trabajé muy duro para esto, mis sueños se hicieron realidad y el sábado volveré a hacer historia, estoy listo. Sé que Joshua tratará de encerrarme, pero yo tengo que evitar eso, ganará el mejor", añadió.

Joshua resaltó que está listo para recuperar sus títulos y con una gran preparación, lo que demostrará el fin de semana.

"Llego con hambre y confianza, muy comprometido. No he perdido el tiempo y no hay miedo en mi corazón, ni en mis ojos, ni en mi alma", indicó Joshua, confiado en el triunfo, pero consciente de que antes tendrá que vencer al mexicano.

Manny Robles, entrenador de Andy, destacó la preparación intensa que tuvieron en los últimos tres meses, sabedores de la calidad del excampeón, pero listos y con una mejor preparación respecto a su última pelea, lo que se verá en el ring.

Ambos se volverán a ver el viernes, cuando suban a la báscula y quede todo listo para chocar el sábado en la Diriyah Arena, en donde cerca de 15 mil aficionados disfrutarán de una de las revanchas más esperadas de los últimos años.