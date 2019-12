Prevén pérdida del 90 % del suelo

Mientras que a nivel mundial se estima que el 33 por ciento del suelo enfrenta problemas de degradación, en México es el 90.7 por ciento del territorio nacional y en el caso de la Laguna el grado es severo, lo que se traduce en problemas para la producción de alimentos.

Para el 2050 se estima que será el 90 por ciento de la superficie terrestre la que entrará en algún grado de degradación, lo que significa una pérdida en la capacidad de producir alimentos.

La información la dio a conocer en el marco del Día Mundial del Suelo a celebrarse hoy, el investigador Armando López Santos, autor del libro "Uso y manejo sostenible de suelos", Fundamentos y procedimientos selectos enfocados al autoaprendizaje y enseñanza guiada, que se presentará mañana en la Universidad Autónoma de Chapingo Campus Bermejillo y donde aborda el contexto internacional, nacional y local sobre el estado del suelo.

Las cifras locales son basadas en el estudio "Línea base nacional de la degradación de tierras y desertificación", presentado como reporte nacional en 2013 a petición de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y elaborado por la Comisión Nacional Forestal y la Universidad Autónoma de Chapingo.

"Para el 2013 era el 90.7 por ciento del territorio nacional el que presenta algún grado de degradación. Tenemos cuatro categorías de la degradación que es muy alta, alta, media y baja, no hay situaciones donde diga no degradada, prácticamente todo el territorio aunque sea incipiente, presenta algún problema, solo donde no hay habitantes no pasa nada", explicó el investigador.

Según el estudio, el 38 por ciento presenta una degradación severa y 9.4 extrema, mientras que 17.2 por ciento y 24.3 por ciento es moderada y ligera, respectivamente.

En el caso de La Laguna, esta se ubica en el nivel severo, lo que implica problemas fuertes por la pérdida de vegetación o deforestación, recursos edafológicos degradados por contaminación y erosión, y mala calidad del agua.

A nivel mundial, los datos más recientes dicen que alrededor del 33 por ciento de los recursos edafológicos presentan algún grado de degradación, es decir "estamos perdiendo la capacidad de producir alimentos poco a poco y al 2050 podíamos llegar al 90 por ciento de degradación de los recursos edafológicos", dijo.

El doctor explicó que el suelo es donde se apoya la vida por ser el medio a través del cual se producen los alimentos, es transportador y almacén de agua, carbono orgánico y actúa como controlador del clima junto con el agua, "esa es su importancia y el problema es que lo estamos perdiendo".

Mencionó que el avance en el deterioro obedece principalmente al cambio climático y a las malas prácticas en la agricultura. Es por eso que el reto presente y futuro es detener esta degradación, regresando a prácticas sustentables y sostenible.

El Uso y manejo sostenible de suelos es un libro que presenta información actualizada sobre las medidas que se deben adoptar para "reducir al máximo la pérdida de la fertilidad, evitar la sobre-explotación y evadir malas prácticas". Se encuentra en la Biblioteca de Chapingo y su presentación será este 6 de diciembre a las 13 horas.

El evento es parte de las acciones organizadas por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.