Suspenden clases en secundaria de San Ramón para exigir depósito de donativo

Madres de familia de la Secundaria Técnica Número 49 “Emiliano Zapata”, ubicada en el ejido San Ramón, suspendieron las clases el miércoles para exigir la entrega de un recurso correspondiente a un donativo hecho por el ejido de cerca de 23 mil pesos; directora dice que el dinero está en la cuenta bancaria.

Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando un grupo de mujeres ingresó a los salones y pidió a la comunidad estudiantil que abandonara la escuela.

“No lo ha gastado, pero ya nos había dado una fecha para entregarnos los papeles donde ya pasaba a la cuenta de la escuela y no lo ha pasado, porque ella no ha abierto esa cuenta, esa cuenta debe estar a nombre de la escuela y ella no lo ha hecho”, dijo Cinthia Karina Sosa, tesorera y madre de familia.

La mujer dijo que la petición es que el recurso sea regresado y “se utilice en lo que se debe de utilizar, que es en favor de los niños, porque aquí no es para beneficiar a ningún directivo ni a ninguna otra persona, es para los niños”. Agregó que piden la destitución de la directora, porque “está llenando al plantel con gente de ella”.

Por su parte, Eva Patricia Saenz, directora del plantel educativo, negó las acusaciones y aclaró que el recurso obedece a una donación que hace el Ejido a la Secundaria y que este es manejado por las autoridades educativas.

“Ese dinero ha estado en esa cuenta, se abrió mancomunada por la contralora anterior y mi persona, entonces no podemos mover ningún dinero si no firmamos las dos, yo no me entiendo con la contralora porque para mí las cuentas no son muy claras, no sé si está acostumbrada a otro tipo de relación con los directores, pero yo sí no la quería en el lugar por lo mismo”.

Ante esto, la directora removió a la contralora y mostró un documento en donde le solicitó el depósito de poco más de 16 mil pesos que faltaban en la cuenta mancomunada .

Dijo que a la parte directiva le corresponde el manejo de dicho recurso, mientras que a la sociedad de padres, lo correspondiente a las cuotas escolares y que en ambos casos, de común acuerdo, se debe utilizar en favor de las y los estudiantes.

“Se les explicó, pero la señora Cinthia quiere el dinero, ella dice, ‘yo estoy de acuerdo que no se ha gastado el dinero’, entonces no entendemos por qué está peleando ella cuando el dinero no se ha gastado. No hemos podido que se haga uso porque no se han puesto a de acuerdo”, dijo.

Ante esto, acudió el personal de la Subsecretaría de Educación para mediar la situación y buscar una solución satisfactoria para todas.