Mejoran vialidades y espacios públicos en Madero

El Ayuntamiento de Francisco I. Madero, trabaja a través de la Dirección de Servicios Públicos en el mejoramiento urbano de sus principales vialidades.

Una de las avenidas a las cuales se le realizaron trabajos de poda y limpieza, fue al bulevar Constitución, esto con el apoyo de los empleados municipales.

La finalidad de estas acciones es el embellecer los espacios viales del municipio, con las labores de limpieza, recolección de basura, pintura, entre otros, y de esta manera brindar una mejor imagen digna y agradable en beneficio de los maderenses.

Asimismo, se busca continuar las labores de rehabilitación y limpieza que fortalezcan la imagen urbana, además de favorecer la funcionalidad en las vialidades y áreas de uso común.

De igual forma en estas labores, personal de la dirección de Servicios Públicos se encuentra en la rehabilitación de la plaza Benito Juárez, así como el monumento al General Lázaro Cárdenas en la colonia Las Vegas, esto dentro de los preparativos para el aniversario de dicho sector.

Ante estas ejecuciones de limpieza, las autoridades municipales señalaron que para el mantenimiento de calles dignas, se requiere de gente sensible, que no tire basura en la calle, que respete el horario del camión recolector, que cuide su entorno y respete el medio ambiente, no contaminándolo.

Por lo anterior, exhortaron a los maderenses a que cuiden los espacios públicos, siendo importante la participación de los ciudadanos, para que las plazas, camellones y avenidas del municipio estén en las mejores condiciones posibles.

Este tipo de acciones se tiene contemplado seguirlo realizando en otros puntos de la ciudad, por lo que espera la participación de la ciudadanía.

Los habitantes de este municipio señalaron como positivas las labores que se realizan, e invitaron a las autoridades a no descuidar el mantenimiento de casas, calles, colonias, bulevares y avenidas de Francisco I. Madero.

"Es muy bueno que estén realizando estas acciones, así como también es importante que como ciudadanos respetemos y cuidemos a nuestro municipio, pero también es muy importante que las autoridades no descuiden el mantenimiento diario que se les debe dar a estos espacios", señaló el señor Rodrigo Reyes, habitante de la localidad.

Los trabajos