Esperan que la Copa América no sea la última de Messi

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, aseguró que espera que la Copa América de 2020 no sea la última que juegue Lionel Messi, al tiempo que auguró que su equipo dará lo mejor de sí para tratar de llegar a la final.

"No sé si será la última (Copa América de Messi), ojalá que no, que siga jugando, pero Argentina necesita el título, más que solo él. Esperemos no prometer nada pero sí dar el máximo para llegar a la final", afirmó tras el sorteo de la Copa.

El astro argentino del Barcelona, que ganó su sexto Balón de Oro, manifestó que "los premios individuales no son el objetivo" y señaló que le gustaría ganar una "Copa América o una Champions", aunque advirtió que su retirada estaba cerca.

"Espero jugar muchos años más, pero voy camino de los 33 años y depende de cómo me vaya sintiendo", dijo Messi tras la ceremonia del Balón de Oro.

Por otra parte, Scaloni valoró a los rivales de su grupo, que son Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Australia, de los que dijo "son todos difíciles, con una manera de jugar muy marcada".

"No sabíamos con quién podíamos empezar. Era fundamental saber, siempre el primer partido es importante, sobre todo frente a una selección como Chile pero bueno, estamos bien", añadió.

El seleccionador argentino también destacó que el debut sea en Buenos Aires.

"Es en nuestro país, es el partido inaugural y aunque falta mucho, lógicamente está en la cabeza este partido", afirmó.