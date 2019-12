'Vivan su amor platónico': Ximena

Ximena Sariñana invita a disfrutar de los amores platónicos, aunque nunca sean correspondidos.

"¡Pare de sufrir! Vívanlo, disfrútenlo, gócenlo, 'estolquéenlos'", dijo la cantautora en una entrevista, incluyendo el término usado para el fisgoneo en redes sociales derivado del verbo "stalk" (acosar), en inglés.

Es algo de lo que habla en su más reciente sencillo, TBT 4 EVER, lanzado el viernes y cuyo título hace alusión a los recuerdos que suelen publicarse en las redes los jueves. (TBT son las iniciales de Throwback Thursday, un hashtag muy popular que quiere decir "jueves de regresar al pasado"). Sariñana señaló que a las mujeres les inculcan que deben encontrar a su media naranja y vivir en pareja y "¡no, qué flojera!", dijo. "Hay muchas otras maneras de amar y no hay que sufrir, no hay que reprimirlas.

Al contrario, hay que vivirlas, hay que disfrutarlas y tomar conciencia de ellas y usarlas a tu favor".

TBT 4 EVER fue compuesta por Sariñana, el músico venezolano Danny Ocean y Yera, del colectivo colombiano Trápical Minds. Ocean "le metió su sello, me encantó lo que hizo y terminamos escribiendo al final un par de canciones", contó Sariñana.

Aunque Ocean es uno de los representantes más románticos del género urbano, agregó que ella lo ve "en otra dimensión": "Siento que es difícil encasillarlo en solamente lo urbano, siento que tiene una voz súper interesante y una manera de escribir distinta".

En el video de la canción, también lanzado el viernes, Sariñana aparece en una especie de fiesta casera sin reglas ni relaciones claras. "Me gusta porque siento que es una representación muy actual de lo que son las relaciones en la juventud", dijo. El mes pasado la cantante continuó otro tipo de romance, uno musical, con el grupo de cumbia Los Ángeles Azules al presentarse juntos en los Latin Grammy. Era el debut de ambos en la ceremonia y sucedió seis años después de que Sariñana colaborara en el álbum de grandes éxitos de la banda, Cómo te voy a olvidar, con una poderosa versión de Mis sentimientos.

En cuanto a la posibilidad de hacer todo un proyecto de cumbia, un género que dijo que le "encanta", no es algo que haya pensado en concreto.

Además de seguir trabajando en lo que será su próximo álbum de estudio, Sariñana, se prepara para estrenar en 2020 una serie de Netflix de la que aún no pudo dar detalles, y continuar su trabajo con ONU Mujeres asumiendo el papel de embajadora oficial.