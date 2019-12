El irlandés, la mejor película del año

La épica policíaca de Martin Scorsese The Irishman (El irlandés) fue nombrada mejor película por la Junta Nacional de Reseñistas.

El galardón, anunciado ayer, le otorga a Netflix su segundo premio grande de Hollywood esta temporada de premios que apenas comienza.

El lunes por la noche, Marriage Story (Historia de un matrimonio) de Noah Baumbach ganó el premio Gotham del cine independiente al mejor largometraje. Se anticipa que ambas cintas recibirán múltiples nominaciones al Oscar y le den al servicio de streaming la oportunidad de alzarse con su primer Premio de la Academia a la mejor película. The Irishman también recibió el premio al mejor guión adaptado, de Steven Zaillian, y le mereció el premio Ícono a Scorsese, Robert De Niro y Al Pacino.

La junta, como de costumbre, esparció sus demás honores para ayudar a llenar su gala de estrellas.

Quentin Tarantino fue nombrado mejor director por Once Upon a Time ... in Hollywood (Había una vez en Hollywood), Renee Zellweger mejor actriz por su interpretación de Judy Garland en Judy, y Adam Sandler mejor actor por el thriller neoyorquino de Josh y Benny Safdie Uncut Gems, de próximo estreno.

Brad Pitt, ampliamente visto como un favorito para el Oscar por su papel en Once Upon a Time ... in Hollywood, ganó el premio al mejor actor de reparto.

La Junta Nacional de Reseñistas también le dio su apoyo a un próximo drama de Clint Eastwood sobre el ataque terrorista de 1996 en el Centennial Olympic Park, Richard Jewell, al nombrar como mejor actriz de reparto a Kathy Bates y mejor actor revelación a Paul Walter Hauser.

Las selecciones de la junta, una organización integrada por académicos y profesionales del cine, rara vez coinciden con los eventuales ganadores de los Premios de la Academia.

Pero su mejor película del año pasado, Green Book (Green Book: una amistad sin fronteras), terminó triunfando en los Oscar.

Su premio a la mejor película extranjera fue para Parasite (Parásitos), del surcoreano Bong Joon-ho.

Entre otros galardones, el de mejor elenco fue para Knives Out (Entre navajas y secretos) de Rian Johnson, que incluye a la actriz cubana Ana de Armas; el de mejor guión para Uncut Gems; el de mejor documental para Maiden, sobre una histórica tripulación naviera integrada sólo por mujeres; el de cinta animada para How to Train Your Dragon: The Hidden World (Cómo entrenar a tu dragón 3); el de director debutante para Melina Matsoukas por Queen & Slim; y el de mejor cinematografía para Roger Deakins por 1917.

Adicionalmente, la junta le otorgó el premio a la libertad de expresión a dos filmes: el drama sobre sentenciados a muerte Just Mercy (Buscando justicia), y el documental sobre la guerra siria For Sama (Para Sama).

Los galardones se entregarán el 8 de enero en una ceremonia en Nueva York.