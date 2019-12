Beto concuerda con Laferte

El cantante y actor Beto Cuevas mostró su apoyo a su compatriota Mon Laferte, por su protesta en toples hecha el mes pasado durante la ceremonia de los Latin Grammy, con el fin de mostrar al mundo la difícil situación que pasa Chile; porque asegura ese es el papel del arte y los artistas, generar el debate y la discusión.

"Sí generó una sorpresa que ella se mostrara de esa manera, con un mensaje muy determinado, me parece que eso es lo que hacemos los artistas, podemos expresarnos de tal manera que nosotros elijamos si genera un debate y la gente empieza hablar al respecto de lo que ella hizo, en ese punto me parece que está cumpliendo su propósito, que es expresar algo y generar una decisión".

El líder del grupo de rock La Ley comentó que es verdad que en su natal Chile se vive un momento difícil, porque a pesar de ser uno de los países económicamente más prósperos de la región, según comentó, esto no se ve reflejado en el nivel de vida de su pueblo, donde la gente se endeuda incluso para comer. "Como podemos hablar de un país próspero si su gente está cada vez más esclavizada por el sistema, creo que esas son cosas que deben cambiar, por lo que considero que a través de la opinión de algunos artistas que pueden ser influyentes, se puede generar justamente ese debate y ojalá el Gobierno de mi país, y de todos los países que tienen deudas sociales como esa, hagan los cambios necesarios para que todos podamos vivir relativamente en paz y con tranquilidad".

Estas declaraciones las hizo ayer, durante la presentación de su álbum Colateral, en el que incluye seis temas inéditos y cinco éxitos de su repertorio, refrescados por la participación de intérpretes como Leonardo de Lozanne, Ely Guerra, Monsieur Pernié, Ana Torroja y María José.

"Mis canciones no suenan a música urbana, ni nada por el estilo, pero pienso que después de tantos años de carrera uno también se tiene que dar un gusto propio. Quiero hacer música que me llene el corazón, que me entretenga y por consecuencia también al público que la quiera escuchar.

Me gusta la idea de hacer cosas que no suenan como suena todo", declaró.

Entre las cosas que Beto Cuevas quiso hacer diferente se encuentra el arte del CD, en cuya portada aparecen personajes de caricatura que fueron creados por él, en un afán de rescatar su etapa como dibujante.

"Hace unos años empecé con un proyecto de dibujar un personaje diferente por día, entonces se acumuló una cantidad tremenda de estos, que tenían un nombre propio y biografías, y cuando llegó el momento de darle cara a la portada de este disco, se hizo una sesión de fotos muy buena, pero ponerme de vuelta ahí como objeto de arte, es algo que ya hice mucho, entonces lo único que hice fue cambiar el punto de vista.

Es un homenaje al público a través de estos personajes". Asimismo, el también artista plástico expresó cuáles son sus ejes musicales: "Trato de ir en contra de la corriente en la que todos van, o sea, todo indica hoy en día que tiene que ser música urbana para ser aceptado por la mayoría y yo pienso que finalmente uno tiene que hacer música que a uno le gusta independientemente de la popularidad porque somos artistas y no máquinas creadoras de marketing". Agregó que "en la medida que haya verdad, te sigue la credibilidad y eso es lo que hace tu reputación como artista.

Yo los riesgos que tomo es lo que el común de la gente no hace, incluso otros artistas, no digo que sea el único, pero en mi caso yo acabo de hacer un disco donde hay sonidos menos rockeros y más vintage, a lo mejor no es tendencia, pero también soy bastante romántico y eso quise plasmar".