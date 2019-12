Reconoce avances, recalca deudas

Contrario al dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila, Jesús de León Tello, que calificó la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís como "sin pies ni cabeza", el diputado local Marcelo Torres Cofiño reconoció avances importantes aunque recalcó que existen deudas pendientes.

"Me parece que ha habido avances importantes, sin embargo hay deudas pendientes. Hay muchas áreas de oportunidad que debemos atender y que debemos de cuidar, una de ellas tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas y con el manejo eficaz y eficiente de los recursos", dijo el legislador, quien asistió al Segundo informe de Gobierno que rindió Riquelme Solís en Torreón.

Dijo además que es necesario que tanto el Congreso como el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, asuman su responsabilidad de aplicar verdaderas medidas de austeridad.

"Que austeridad no significa dejar de invertir, sino que significa invertir inteligentemente donde más se necesita. Por ello es digno de mencionar que Coahuila necesita una mayor certeza y certidumbre para poder generar confianza, atraer inversiones y poder generar empleos y que sean bien pagados", comentó el diputado panista.

Sobre los hechos violentos registrados en el municipio de Villa Unión en donde perdieron la vida 22 personas, el diputado reconoció la reacción inmediata de las fuerzas del orden.

"Debemos de reconocer que hubo una reacción inmediata por parte de las fuerzas del orden. Es digno de reconocer...Incluso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es lo único positivo que ha hecho este año...Reconocer esta reacción inmediata, que ha habido avances en materia de seguridad", declaró.

Dijo que el hecho deja claro que no se debe bajar la guardia. "Nos deja muy en claro que no podemos descuidarnos, no podemos confiarnos en hechos en materia de seguridad y estar atentos a este tipo de reacciones o acciones por parte de esos grupos criminales".

Torres anunció que se buscará reconocer la labor para los efectivos que perdieron la vida cumpliendo su deber.

"Se hará un reconocimiento....Desde luego estaremos atentos a ello y todo nuestro reconocimiento a quienes arriesgan su vida para lograr la seguridad y la integridad de los coahuilenses", finalizó.