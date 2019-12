El reflejo del poder femenino

Con un renovado trío angelical y dirigida por primera vez por una mujer, la nueva película de Charlie's Angels resucita a la mítica franquicia con más "fuerza femenina" que nunca. "Quería hacer una película de acción y que las protagonistas fueran mujeres. Esta es una de las pocas franquicias en Hollywood que lo consigue", explicó la directora del filme, Elizabeth Banks.

Además de encargarse de la dirección, Banks escribió, produjo y actuó en la película.

Confesó que asumir todos esos roles a la vez no supuso ningún obstáculo, al contrario, fue "una gran ventaja" porque le permitió "tener una visión conjunta del resultado" y "agilizar el proceso".

Aficionada a la serie de televisión creada por Ivan Goff y Ben Roberts en los años setenta y a las posteriores adaptaciones cinematográficas en 2000 y 2003, Banks decidió realizar una continuación de la narrativa original y adaptarla al presente.

"En Hollywood escasean las oportunidades para que las mujeres puedan presentarse a sí mismas como héroes de acción.

Nos dimos cuenta de que era la ocasión para mostrar que este es el nuevo estándar de heroínas", añadió la directora.

En esta entrega, Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska toman el relevo a Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu, las icónicas protagonistas de las encarnaciones cinematográficas anteriores.

"Las tres crecimos con las dos primeras películas, así que la idea de hacer otra película de Los Ángeles de Charlie me entusiasmo incluso antes de leer el guión", contó Kristen Stewart.

"Creo que sí hay hueco para una nueva película. Los personajes son distintos, la Agencia Townsend se ha globalizado".

Es una continuación y creo que ha llegado en el momento adecuado", expresó su compañera de reparto Naomi Scott.

La nueva cinta narra la historia de Elena Houghlin (Naomi Scott), que ha creado un invento revolucionario para crear energía sostenible pero que, en las manos equivocadas, podría ser un arma letal. Para evitar que se desencadene el caos, la joven ingeniera acude a la Agencia Townsend en busca de ayuda.

En persona, la química entre el elenco angelical es tan real como en la ficción.

"A todas nos gustó las intenciones que tenía Elizabeth a la hora de hacer la película, así que nuestra conexión surgió de forma natural. Era como, ¿sororidad? ¡Genial!", explicó Scott.

"En realidad simplemente quería hacer una película de acción que fuera divertida. La gente cree que he hecho una especie de declaración feminista porque he hecho una película de Los Ángeles de Charlie y soy mujer, pero en realidad he seguido la misma fórmula de 1976: juntar a tres mujeres que trabajan juntas para derrotar a hombres malos", apuntó Banks.

Peleas acrobáticas, persecuciones, secuencias de acción de alto impacto... "Fue un trabajo muy duro. Las condiciones climáticas lo hicieron bastante difícil, especialmente las secuencias donde grabamos al aire libre, pero fue muy divertido", relató Ella Balinska.

A pesar de su nueva reinterpretación, no deja de ser una cinta de acción, pero la idea de "empoderamiento femenino" es una temática omnipresente en esta nueva entrega.