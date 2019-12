PAN llama a un cierre de filas ante retroceso que vive México

El Partido Acción Nacional (PAN) llamó a un cierre de filas a los partidos de oposición y a la organización civil, a fin de detener el deterioro y retroceso que vive el país, debido a las malas políticas que ha implementado el gobierno morenista que encabeza Andrés Manuel López Obrador a un año de gobierno.

Al hacer un balance del primer año de gobierno de López Obrador, el presidente del PAN, Marko Cortés, convocó a las organizaciones civiles, empresarios, campesinos, padres de familia, a los ciudadanos sin partido, y a las fuerzas políticas de oposición a ver en Acción Nacional un aliado para la misma causa, que es, frenar un declive democrático.

"Hoy pareciera que la división de fondo en nuestro país no es entre derechas e izquierdas, es entre quienes vemos la realidad y quienes tiene otros datos, porque como en los tiempos de Carlos Salinas, este gobierno morenista ni nos ve ni nos oye, a millones de mexicanos que pensamos diferentes. Por eso debemos sumarnos y exigir resultados, resultados sin pretextos, que dejen de culpar al pasado y den resultados en el presente", dijo el panista.

Cortés Mendoza sostuvo que la soberbia no es buena consejera, y que reconocer el fracaso de la política económica y de seguridad, permitirá rectificar, "nunca es tarde para corregir, eso es lo que engrandece a una persona".

Señaló que a un año de su gobierno se debe denunciar que hay acciones constantes para debilitar la democracia y las instituciones que llevaron décadas construir, tal como lo demostró la votación "fraudulenta" de la Comisión de Derechos Humanos, la intromisión al Poder Judicial, el control del Consejo de la Judicatura Federal, la reducción presupuestal al INE, y el intento antidemocrático de remover a su presidente.

"Nosotros como partido político de oposición vamos a seguir cumpliendo nuestra responsabilidad, señalando errores y proponiendo alternativas. Desde Acción Nacional velaremos por nuestra seguridad, por la economía familiar, por salvaguardar las libertades y proteger la democracia. La única forma de lograrlo es sumando esfuerzos y el primer paso es reconocer que tenemos una causa común que se llama México", aseveró en su discurso.

"Democraticidio"

Mauricio Kuri, coordinador de los senadores panistas, afirmó que México vive la amenaza de un "democraticidio", pues Morena no está extendiendo una garantía de mejora a la democracia, sino un certificado de defunción, ya que la paradoja del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que pese a haber sido electo bajo reglas e instituciones democráticas, está haciendo todo lo que está a su alcance para cancelar esas reglas y pervertir las instituciones.

"Penosamente, contemplamos la resurrección del fraude cínico y público, como forma de lograr sus cometidos, eso fue lo que ocurrió con la CNDH; ahora van por el INE y por la Corte, pretenden apoderarse del árbitro y de los jueces para perpetuarse a la mala en el poder", expresó Kuri González.

El líder de los diputados del blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que en la Cámara baja seguirán siendo un contrapeso, cuya única convicción es que no vamos a permitir que México les sea arrebatado.

"Tenemos un Presidente que no lee, no convoca, no concilia, ¡ah, pero como regaña! Primero, se presentó como mesías; segundo, descalifica al pasado y a todas las personas; tercero, empieza a desmantelar los equilibrios republicanos: los congresos locales, los gobernadores, los órganos autónomos, el Congreso de la Unión y finalmente, quiere destruir a la oposición. De aquí, de este lugar, emplazamos el diálogo el Presidente. Cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender", externó el exgobernador panista.