Se van trister por no haber tocado

l gran regreso de Evanescence a México no sucedió.

Ante el caos que se provocó la noche del sábado y madrugada del domingo en el festival KnotFest, que se realizaba en el Deportivo Oceanía, fue la propia banda la que lanzó un comunicado en video para explicar el porqué canceló su participación.

"Hola chicos, Ciudad de México, estamos muy muy decepcionados porque no tuvimos la oportunidad de tocar para ustedes esta noche en KnotFest", dice Lee en el video.

"Las últimas bandas no pudieron tocar por una cuestión de seguridad con las barricadas y era algo que no podía ser reparado. Lo sentimos mucho, los amamos; estábamos esperando ahí justo como ustedes con la esperanza tener una oportunidad pero no funcionó esta noche".

El festival que ayer sábado reunió a miles de fans del metal se convirtió en un caos cuando ya casi en la recta final las cosas se salieron de control: la aparente falta de seguridad, el colapso de una valla y el público cruzando de su área hacia las cercanías del escenario, así como el retraso de las bandas derivaron en la furia de los asistentes.

Ante esta situación tanto el grupo de Amy Lee como la esperada presentación de Slipknot fueron canceladas.

"No sé cómo, pero de alguna forma vamos a hacerlo para ustedes. Los amamos mucho, nos vemos la próxima", concluye Lee en el video que circula en redes.

La noche terminó con actos de violencia, entre ellos, que le prendieran fuego a la batería de Evanescence.