Harán homenaje a Lennon

El grupo Santa y los Oldies realizarán un homenaje a John Lennon el miércoles 4 de diciembre en el Teatro Alberto M. Alvarado, a las 19:30 horas, y realizaron una invitación para asistir al show. "Aprovechando que se acerca la fecha de la muerte de este gran cantante, quisimos realizarle un homenaje, estaremos tocando todos sus éxitos y los de los Beatles", informó José Antonio Santos, guitarrista de la agrupación lagunera.

Por otro lado, Come Together de los Beatles está de aniversario. Hace 50 años estuvo como número uno de las listas estadounidenses durante 16 semanas y se coló en el top 10 del Reino Unido, el mayor hito de un tema que no se apaga.