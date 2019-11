Yolanda Andrade a Montserrat Oliver con Verónica Castro

Yolanda Andrade confesó que engañó a su expareja Montserrat Oliver con Verónica Castro.

Fue durante una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, que la conductora de Montse & Joe habló del motivo por el cual puso fin a su relación con su ahora amiga.

"Estuvimos 10 años juntas, pero yo la engañé y se me chispoteó, uno comete sus errores, fue una relación muy bonita, vivimos muchas cosas muy importante, viajes, despedidas de sus familiares y de los míos y en un momento de la relación por convivir 24 horas, como que nos desgastamos, yo tuve un inquietud y la engañé", dijo.

Andrade contó cómo fue el momento en que Monserrat se dio cuenta que le era infiel.

"Me cachó, me ahorcó, me empezó a pedir la clave del teléfono, se enteró con quién y más se enojó (...) es otra que tú conoces, Verónica, pero fue muy bonito, una gran persona también", reconoció.

Cuando López Dóriga la cuestionó sobre quién era la tercera en discordia entre ambas, Yolanda confesó que había sido con Verónica Castro. "Verónica, Verónica tu vecina; ¿no te acuerdas que yo ahí me la pasaba en tu edificio?, me la pasaba ahí; fue muy bonito también, y pues eso fue lo que sucedió; después Monstserrat me perdonó y tuvo otra relación", concluyó. "¿Verónica mi vecina?... nunca me pasó ni por aquí…. Un gran personaje la Vero", expresó López Dóriga.

A pesar de lo sucedido, las presentadoras dejaron sus diferencias y continuaron siendo grandes amigas.

"Ya después Montserrat me perdonó y seguimos trabajando juntas", concluyó.