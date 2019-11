'Prioridad', acabar con corrupción en migración y aduanas, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para su gobierno es una prioridad acabar con la corrupción en las aduanas y en el Instituto Nacional de Migración que son dos focos a atender.

Durante su conferencia de prensa mañanera, acompañado por el titular del INM, Francisco Garduño, el titular del Ejecutivo expresó que se está limpiando de corrupción el Gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras.

No obstante, reconoció que "como hemos dicho, va a llevar tiempo, que baje esta forma de ser. El que el servidor público sea un auténtico servidor público, que no debe extorsionar y no cometer actos de corrupción".

El mandatario expresó que tiene indicios de que la actitud de los servidores públicos ha comenzado a cambiar en los de abajo, porque arriba ya no se permite la corrupción y la corrupción ya es delito grave.

"Se está dando un ejemplo distinto y esto está ayudando. Ayer vinieron transportistas y me manifestaron que ya empezó a cambiar la actitud de la Policía Federal, la Policía de Caminos, la que se encarga del cuidado de las carreteras", dijo.