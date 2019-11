Protestan por pensión docentes del Conalep

Los docentes del Conalep Gómez Palacio están envejeciendo, enfermando y muriendo sin tener acceso a una pensión.

Esto ha obligado a la planta docente a protestar por estas condiciones laborales, suspendiendo clases por más de una semana.

Durante los inicios de la institución, el cuerpo docente no tenía derechos laborales, incluso la antigüedad no se respetaba. Sin embargo, en el caso del Plantel Gómez Palacio, en 2008 se organizaron y crearon un sindicato. A partir de entonces, obtuvieron el reconocimiento de la antigüedad, pero no se validaron los años laborados.

Es por eso que docentes interpusieron una denuncia ante la Junta Federal Especial Número 42 y el fallo fue a su favor, sin embargo a la fecha, la secretaría de Educación sigue sin hacer los pagos faltantes al ISSSTE y mientras no lo haga, no se podrán jubilar.

Se trata de Maura Ríos, quien tiene 17 años en la institución y 50 de edad; Juana Echevarría de 62 años y quien ha laborado los últimos 23 en el Conalep; Verónica Zúñiga, también con 23 años laborados y 55 de edad , y Jorge Sosa, quien cumple 33 años en este plantel y 68 de edad.

Son 700 mil pesos los que la Secretaría de Educación tendría que aportar al ISSSTE para el reconocimiento de su antigüedad y de esta forma, permitir que los docentes comiencen con el trámite de su jubilación.

También está el caso de la maestra María Estela González, quien tiene la demanda en proceso y alcanza la edad de la jubilación

"Tengo 66 años y tendría que trabajar 19 años más para poder jubilarme, pues tengo 23 años trabajando, pero únicamente me reconocen 11 años", dijo. Además cuenta que en 2018, falleció sin acceder a la jubilación la maestra Cleotilde Orrante, tras 35 años laborados.

De igual manera, otro docente al que identificaron como Salvador, murió en el ejercicio de sus labores y actualmente el profesor Miguel Quezada está en silla de ruedas tras sufrir una embolia, y también a la espera de acceder a lo que marca la ley.

Es por eso que docentes exigen que se cumplan con los laudos laborales y se inicien los trabajos para el reconteo de la antigüedad del resto de las y los trabajadores.

Tomás Palomino, Subsecretario de Educación Media Superior del Estado, se comprometió a acudir mañana a dialogar, por lo que el paro laboral continuará miércoles y jueves y su permanencia dependerá de la respuesta de la autoridad.