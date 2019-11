Realizará Invisible Woman

Elizabeth Banks dirigirá y protagonizará la película Invisible Woman para Universal Pictures, informaron ayer medios estadounidenses.

Banks se pondrá al frente de esta cinta que contará con un guión de Erin Cressida Wilson, quien escribió el largometraje The Girl on the Train (2016) que encabezó la actriz Emily Blunt.

Invisible Woman será el primer proyecto para la actriz y directora estadounidense tras la nueva Charlie's Angels, que se estrenó hace dos semanas con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska como trío estelar.

Las críticas de Charlie's Angels, cinta en la que Banks se reservó un papel secundario, no fueron especialmente entusiastas y, hasta ahora, ha recaudado unos escasos 43,7 millones de dólares en todo el mundo.