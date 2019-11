Presidente del Brescia hace comentario racista

Mario Balotelli fue objeto de un comentario racista de parte del presidente del club donde milita, el incidente discriminatorio más reciente en una temporada de la Serie A italiana enturbiada por coros despectivos y otras conductas ofensivas.

Balotelli no ha logrado repuntar en la cancha desde su regreso al Brescia, el equipo de su ciudad, y fue descartado para el partido del fin de semana tras una disputa con el técnico Fabio Grosso.

Al preguntársele sobre Balotelli antes de una reunión de la liga, el presidente del Brescia, Massimo Cellino, dijo: "Él es negro, ¿qué puedo decir?, está trabajando en tranquilizarse pero está teniendo muchas dificultades".

Al momento de salir de la reunión de la liga, Cellino añadió, "¿Quién me está llamando racista?... No tengo que ofrecer disculpas por algo en lo que no creo".

Balotelli ha sido víctima de racismo desde el inicio de su carrera en Italia, donde obtuvo notoriedad con el Inter, y también fue objeto de coros racistas este mes durante un partido en casa del Hellas Verona.

2 GOLES ha anotado el delantero italiano en la actual temporada del futbol italiano.

El duelo en Verona fue suspendido durante varios minutos y Balotelli amenazó con abandonar la cancha después de patear el balón a las tribunas en señal de enojo.

Coros despectivos también han sido lanzados a Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira y Kalidou Koulibaly en la Serie A. Todos los jugadores agredidos (excepto por Pjanic, que es bosnio) son de raza negra.

Balotelli regresó a la Serie A después de tres años de jugar en la liga francesa. Con dos goles en siete partidos, Balotelli no ha podido ayudar al Brescia a dejar el último lugar de la tabla.

"Adquirí (a Balotelli) porque pensé que él podría aportar algo al equipo", detalló Cellino. "Pero debido a la sobreexposición hemos hecho que se convierta en una debilidad. Si seguimos hablando sobre Balotelli estaremos afectándolo a él y a nosotros mismos".

El club Brescia justificó las declaraciones de su presidente, Massimo Cellino, quien se refirió en forma racista a Balotelli.

"Respecto a las declaraciones publicadas por el presidente Massimo Cellino, refiriéndose a nuestro jugador, Mario Balotelli, Brescia Calcio aclara que evidentemente se trata de una broma paradójica, claramente incomprendida, lanzada en un intento de desactivar la exposición excesiva de los medios y con intención de proteger al jugador mismo", indicó la entidad en su sitio en internet.

El comunicado tiene su origen en las palabras emitidas este mismo lunes por el dirigente cuando se le cuestionó la situación que atraviesa "Súper Mario", luego de ser víctima de cantos racistas el pasado 3 de noviembre en el estadio de Hellas Verona, además de ser excluido del entrenamiento de su equipo el jueves por su propio técnico, Fabio Grosso.