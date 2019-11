México Metal Fest IV llega este sábado a Monterrey

Emperor, Hammerfall, Unleashed, Deicide, Six Feet Under, Nuclear Assault, Dark Angel, Possessed, Havok… ¡por fin! La espera terminó para miles de 'metalheads' de diferentes partes del país y del mundo. Con la revelación de horarios para sus tres escenarios, el festival más importante de metal en el territorio nacional entra en la recta final de su cuenta regresiva.

El 'thrash' norteamericano de Nuclear Assault fue el elegido para cerrar una portentosa y extenuante jornada de 'heavy music' sobre los tres escenarios entre los cuales se repartirán los grupos que desfilarán durante 14 horas de música el sábado 30 de este mes, en la explanada del estadio de los Sultanes de Monterrey. Por otra parte, en horarios privilegiados quedaron los noruegos de Emperor, con una presentación única en Latinoamérica durante este año, muy esperada por todos sus seguidores de antaño. Mismo caso para bandas como Hammerfall y Unleashed, ambos de Suecia pero con estilos diametralmente opuestos. Por una parte, el 'heavy/power' de los primeros en contraste con el 'death metal' a la vieja usanza de los segundos. Será una noche de magia y poder.

Los ánimos están a tope entre quienes han esperado este festival durante prácticamente un año. El México Metal Fest está de regreso y en esta ocasión para traer a bandas que no visitan seguido al país; por el contrario, hay grandes reencuentros de pesos pesados. Possessed y Dark Angel representan la oportunidad para muchos de disfrutar actuaciones de grupos que fueron pilares para el 'death metal'. Six Feet Under y Deicide, incansables bandas que nunca dejan de dar recitales poderosos con ese toque de inequívoco de "maldad" nata.

Y qué decir de Dying Fetus, toda la velocidad y estruendo directamente traída desde Maryland, una banda muy esperada por los metaleros. Las "puertas del inframundo" se abrirán desde las 10:00 de la mañana, para que la acción sobre los distintos escenarios comience a partir del mediodía. Hasta el pasado fin de semana, se reportaba que aún quedaban alrededor de 500 boletos en existencia; muy cerca del 'sold out'. Visitantes de más de la mitad de estados de la república estarán llegando a la Sultana del Norte en los siguientes días, donde la fiesta comenzará desde el jueves 28 con Tortured Squad y Gigan; Belphegor y Total Chaos harán lo propio un día después (viernes 29), para ir calentando motores en la ciudad sede del festival.

Mención aparte merecen bandas nacionales que poco a poco se consolidan entre el gusto de los escuchas y que al mismo tiempo se van abriendo espacio en ese tortuoso camino musical; habrá de todo y para todos. Es cuestión de días, de horas, de prácticamente nada, para atestiguar una jornada histórica en nuestro país. Es tiempo del IV México Metal Fest.